La Alhambra de Granada cierra por seguridad el Generalife y la Alcazaba

La Alhambra cierra este miércoles por seguridad ante las previsiones meteorológicas el Generalife y la Alcazaba, así como limita el acceso peatonal a la Cuesta del Rey Chico y al Bosque de Gomérez.

El conjunto monumental ha modificado así algunos de sus recorridos ante los efectos de la borrasca Leonardo, que mantiene en aviso naranja a Granada por previsión de abundantes lluvias y en aviso amarillo por fuertes rachas de viento.

Alhambra de Granada | iStock

Así las cosas, el monumento ha activado la alerta nivel 2 por rachas de vientos fuertes y limita el acceso peatonal a la Cuesta del Rey Chico y al Bosque de Gomérez .

En cuanto a la visita, permanecen abiertos los Palacios Nazaríes y el Palacio de Carlos V, así como el museo ubicado en él. Se cierran por seguridad el Generalife (incluidos los jardines del Partal) y la Alcazaba. Se recomienda la entrada por el Atrio; mientras que el acceso por la Cuesta de los Chinos permanece cerrado.

Desde el Patronato de la Alhambra y Generalife lamentan las incomodidades que la situación pueda generar, encaminadas a mantener la seguridad del personal y visitantes. Explican a los turistas igualmente que se han establecido las restricciones adecuadas en línea con las directrices recomendadas por la Junta de Andalucía.

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada ha decretado para este miércoles la suspensión de actividades no esenciales, el cierre de instalaciones municipales, parques y jardines, así como el teletrabajo para todos los trabajadores municipales que no desempeñen tareas esenciales.

El consistorio ha activado el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones en fase de emergencia/ situación operativa 0 ante la previsión de fuertes lluvias que ha motivado el aviso naranja para este miércoles y el posible incremento del caudal del río Genil a su paso por la ciudad, también a cuenta de los desembalses de la presa de Canales y Quéntar.

De hecho, se ha señalizado y restringido el acceso en las áreas próximas a los cauces de los ríos y puntos de riesgo, entre otras medidas de prevención.