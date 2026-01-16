Los desiertos más espectaculares del mundo y las películas y series que se han rodado en ellos

Los desiertos son algunos de los paisajes más impresionantes del planeta: infinitos, extremos y visualmente hipnóticos. Su belleza salvaje ha cautivado tanto a viajeros como a la industria del cine, convirtiéndolos en escenarios perfectos para películas épicas y series inolvidables.

Estos son los desiertos más espectaculares del mundo y las producciones que los han inmortalizado en la pantalla.

Desierto del Sáhara (África)

El desierto cálido más grande del mundo se extiende por varios países del norte de África y ofrece dunas interminables, oasis y paisajes casi irreales. Marruecos, en particular, se ha convertido en uno de los grandes platós naturales del cine.

Desierto del Sáhara | Pixabay

Películas y series rodadas: Lawrence de Arabia, La Momia, Gladiator, Juego de Tronos (escenas de Essos en Marruecos)...

Desierto de Atacama (Chile)

Considerado el desierto más árido del planeta, Atacama combina salares, volcanes, lagunas de colores y cielos nocturnos únicos. Su apariencia casi marciana lo hace perfecto para la ciencia ficción.

Películas y series rodadas: Quantum of Solace (James Bond), Próxima, Documentales y producciones de ciencia y astronomía...

Desierto de Wadi Rum (Jordania)

Conocido como el "Valle de la Luna", Wadi Rum destaca por sus formaciones rocosas gigantes y arenas rojizas. Es uno de los desiertos más fotogénicos del mundo.

Desierto de Wadi Rum en Jordania | Civitatis

Películas y series rodadas: Lawrence de Arabia, The Martian, Dune, Rogue One: A Star Wars Story...

Desierto del Namib (Namibia)

Uno de los desiertos más antiguos del planeta, famoso por sus dunas rojizas, esqueletos de árboles y la costa atlántica envuelta en niebla. Es un lugar de contrastes extremos y belleza sobrecogedora.

Películas y series rodadas: Mad Max: Fury Road, Documentales de naturaleza y vida salvaje...

Desierto de Mojave (Estados Unidos)

Situado en el suroeste de Estados Unidos, el Mojave es uno de los desiertos más utilizados por Hollywood gracias a su accesibilidad y variedad de paisajes.

Películas y series rodadas: Mad Max, Transformers, Fear and Loathing in Las Vegas, Westworld (serie)...

Desierto de Gobi (Mongolia y China)

Un desierto frío y extremo, con paisajes rocosos, estepas áridas y una atmósfera remota y casi mística.

Películas y series rodadas: Marco Polo (serie), Documentales históricos y de exploración...

Desierto de Tabernas (España)

El único desierto propiamente dicho de Europa se encuentra en Almería y ha sido uno de los grandes escenarios del cine del siglo XX.

Desierto de Tabernas | Dgalan / Wikipedia CC BY-SA 4.0