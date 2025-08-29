El pueblo costero poco conocido y que es uno de los tesoros de Portugal

Cuando visitas Portugal, siempre hay lugares que te sorprenden y momentos que no olvidarás. Sesimbra es uno de ellos. Este pueblo costero está situado en la región de Setúbal, al sur de Lisboa y su origen se remonta a asentamientos celtas, romanos y musulmanes.

Conserva vestigios de su pasado en construcciones como el Castillo de Sesimbra, una fortaleza medieval del siglo IX que ofrece vistas panorámicas hacia la increíble bahía de la villa y del océano Atlántico. Sus calles adoquinadas y casas blancas con tejados rojos reflejan la arquitectura típica de la región, mientras que el puerto, uno de los pocos con orientación sur en Portugal, mantiene viva la tradición pesquera que ha sido clave para su desarrollo económico y cultural.

El Faro de Cabo Espichel y el Santuario de Nuestra Señora del Cabo destacan por sus panorámicas al mar, especialmente al atardecer, que convierten cualquier visita en un momento inolvidable. Las playas urbanas, do Ouro y California, permiten disfrutar del mar y el sol con comodidad, y la actividad marinera sigue siendo parte central de la vida local. Una visita a Sesimbra no estaría completa sin probar su gastronomía, centrada en pescado y marisco fresco siguiendo recetas que se transmiten de generación en generación.

Sesimbra es un destino donde historia, paisaje y cultura se encuentran a cada paso. Sus calles, sus miradores y su puerto muestran un Portugal vivo, accesible y lleno de sorpresas. Quienes busquen una experiencia tranquila junto al mar encontrarán aquí un lugar para descubrir, disfrutar y recordar.