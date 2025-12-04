La aerolínea Emirates busca azafatas y azafatos en 6 ciudades de España: Fechas y requisitos

Los tripulantes de cabina de pasajeros, también conocidos como azafatas o azafatos de vuelo, son una de las partes fundamentales para que un viaje en avión salga a la perfección. Es un trabajo con mucha responsabilidad pero que muchas personas sueñan con tener, es por eso que queremos hablarte de la última oferta que ha sacado una de las aerolíneas más famosas del mundo.

Emirates ha lanzado una nueva campaña de contratación para sumar candidatos a su equipo multinacional de tripulantes de cabina. La aerolínea, con base en Dubái, llevará a cabo ocho jornadas de puertas abiertas a lo largo del mes de diciembre en seis ciudades españolas.

Los eventos de reclutamiento se concentrarán en Santander (que tuvo lugar el 3 de diciembre), Barcelona (5 y 17 de diciembre), Madrid (15 de diciembre), Málaga (18 de diciembre), Alicante (19 de diciembre) y Valencia (20 de diciembre).

La compañía busca profesionales que destaquen por ofrecer una hospitalidad cálida y excepcional, con capacidad de liderazgo y control en la gestión de servicios a bordo y los procedimientos de seguridad.

Actualmente, Emirates cuenta con 612 tripulantes de cabina de nacionalidad española, formando parte de un equipo global de más de 25.000 profesionales que representan a 148 nacionalidades.

La aerolínea opera una flota moderna de 266 aviones de fuselaje ancho (Airbus A380, Boeing 777 y el A350), volando a más de 153 ciudades en todos los continentes. Los seleccionados recibirán un entrenamiento intensivo de siete semanas y media en las instalaciones de última generación de la aerolínea en Dubái.

Emirates ofrece un paquete de empleo para el personal con base en Dubái, que incluye salario libre de impuestos, alojamiento gratuito proporcionado por la empresa, transporte hacia y desde el trabajo, cobertura médica, y descuentos exclusivos en actividades de ocio. Adicionalmente, los tripulantes gozan de ventajas de viaje para ellos, sus familias y amigos a todos los destinos de la red global de la aerolínea.

Los candidatos interesados deben acudir a la jornada de puertas abiertas con un currículum vitae (CV) actualizado en inglés y una fotografía reciente. Aunque se recomienda la preinscripción en línea, la aerolínea permite la asistencia sin cita previa.