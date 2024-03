La predicción del tiempo para las Fallas de Valencia 2024

"¡Ya estamos en Fallas!" es lo que se escucha cada año para dar la bienvenida a una de las celebraciones más esperadas no solo de la Comunidad Valenciana sino de toda España. En Viajestic nos gusta mantener a nuestros lectores informados y por eso recientemente te mostrábamos el mapa con todos los monumentos y ninots y ahora queremos contarte el tiempo que va a hacer para que vayas preparado.

Fallas de Valencia 2023 | iStock

Como bien sabrás, las Fallas de Valencia 2024 tienen lugar del 1 al 19 de marzo y este mes es extremadamente variable en cuanto a las temperaturas. Según las primeras predicciones de la agencia meteorológica Meteored de tiempo.com para la primera quincena, la ciudad de Valencia suele tener una temperatura con máximas en torno a los 20 grados al mediodía y mínimas de 10 grados por la noche.

Por otro lado, las primeras predicciones del portal adelantan que a partir del 8-10 de marzo los valores térmicos estarían entre 1 y 3 º C por encima de la media de las fechas. En los "días grandes" de las Fallas de Valencia (del 15 al 19 de marzo) parece "que estas anomalías cálidas se mantendrían".

¿Va a llover en las Fallas de Valencia 2024?

En cuanto a las precipitaciones, Meteored aclara que debido a la irregularidad de las mismas en el tercer mes del año, las tendencias tienen un valor predictivo bajo. Sin embargo, las primeras predicciones de los primeros 10 días de marzo adelantan que "las lluvias se situarían ligeramente por debajo de la media".

Por otro lado, del 15 al 19 de marzo se esperan precipitaciones por encima del promedio de la época en casi toda España, aunque "de momento no se observan anomalías significativas en buena parte del litoral valenciano".

Esto no significa que no vaya a llover en las Fallas de Valencia, como te comentamos, son las primeras predicciones de Meteored y te mantendremos informado si hay novedades. Por el momento, te recomendamos que tengas el paraguas a mano ya que como bien se dice en España "más vale pecar de precavido, que lamentar no haberlo sido".