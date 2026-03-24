¿Cuánto cuesta alquilar un balcón en el centro de Sevilla para toda la Semana Santa? Es el doble que hace tres años

Ver la Semana Santa de Sevilla desde un balcón en pleno centro se ha convertido en un auténtico lujo. La alta demanda por disfrutar de las procesiones desde ubicaciones privilegiadas ha disparado los precios este año, con cifras que duplican las de hace solo tres años y que reflejan el creciente interés por vivir esta tradición desde primera fila.

El Colegio de Administradores de Fincas (CAF) ha destacado que el precio del alquiler de un balcón en el centro de Sevilla para toda la Semana Santa alcanza los 6.000 euros de media para este año.

Procesión de Semana Santa de Sevilla | iStock

Una cifra que según ha subrayado la entidad en una nota, supone el doble que hace tres años. El CAF ha atribuido este incremento a la "alta demanda" para presenciar las procesiones desde "ubicaciones privilegiadas", que "ha experimentado un notable incremento tanto en precio como en volumen de operaciones".

Asimismo, el alquiler en algunos puntos de la Carrera Oficial, con servicio de catering, puede rozar los 9.000 euros para toda la semana. Por días, los precios pueden oscilar entre los 80 euros y los 300 euros en aquellos balcones no situados en Carrera Oficial y por donde pasan dos o tres hermandades, siendo más caros durante la Madrugá o en la Avenida de la Constitución o Sierpes y "algo mas asequibles" en zonas céntricas como la Cuesta del Bacalao.

Ante esta situación, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha advertido de la necesidad de que este tipo de arrendamientos se "realice conforme a la normativa vigente, tanto en el ámbito civil como en el fiscal".

Sanciones de entre el 50% y el 150% de lo obtenido

Con la llegada de la Semana Santa el CAF ha señalado que el alquiler temporal de balcones, "aunque sea de corta duración", constituye una actividad económica sujeta "a obligaciones que deben ser atendidas por los propietarios".

En este sentido, la institución ha subrayado la importancia de diferenciar entre "el alquiler puntual de un balcón y el arrendamiento completo de una vivienda". En ambos supuestos, los ingresos obtenidos "deben reflejarse en la declaración de la renta como rendimientos del capital inmobiliario".

Semana Santa de Sevilla | iStock

El Colegio ha reseñado que "la omisión de estos ingresos puede dar lugar a sanciones económicas relevantes, que pueden oscilar entre el 50 % y el 150 % de la cuantía no declarada, de acuerdo con la normativa tributaria vigente".

Asimismo, en el caso del alquiler ocasional de balcones, puede plantearse la obligación de aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), una cuestión que "debe analizarse en función de las características concretas de cada operación".

Desde el punto de vista fiscal, ha recordado que la tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) "debe analizarse de forma diferenciada respecto al arrendamiento de vivienda". En concreto, el alquiler de balcones "considerado de manera independiente constituye una actividad sujeta y no exenta de IVA, por lo que conlleva la correspondiente obligación de repercutir este impuesto".

Por otro lado, cuando el arrendamiento "afecta a la totalidad de la vivienda, es imprescindible que el inmueble disponga de la correspondiente licencia turística y cumpla con la normativa autonómica que regula este tipo de alojamientos".

Del mismo modo, el Colegio ha reseñado la importancia de respetar la normativa de las comunidades de propietarios. "En muchos casos, los estatutos o acuerdos comunitarios pueden establecer limitaciones o condiciones para este tipo de usos, especialmente en lo relativo a la seguridad, el aforo o la utilización de elementos comunes del edificio", ha asegurado.