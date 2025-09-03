El parque temático de Portugal que está a 1 hora de Huelva: Atracciones, espectáculos y más

En verano son muchas las personas que aprovechan algún día libre para poder ir a un parque acuático con la familia, amigos o pareja para poder refrescarse. Pero lo cierto es que ahora que ha llegado septiembre y las temperaturas han bajado, la gente busca otro tipo de experiencias.

Por eso queremos que conozcas Zoomarine, ubicado en Guía, en Albufeira, en Algarve (Portugal) a solo una hora en coche de Huelva. Tiene muchas atracciones acuáticas y de maquinaria, actividades de ocio y experiencias.

Ha sido nombrado por octava vez como mejor Parque Temático y Diversiones en los Premios de Viaje de Portugal. Además, desde su fundación, Zoomarine participa activamente en la conservación de la vida del océano, sus especies y sus hábitats. Además, cuenta con varios proyectos de conservación y educación ambiental.

Cuenta con muchos espectáculos con animales y experiencias interactivas, como presentación con delfines; shows con focas y leones marinos y otras exhibiciones con aves tropicales y rapaces. También tienen un espacio con mariposas exóticas y plantas e incluso un centro de rehabilitación de fauna marina.

Entre sus atracciones mecánicas y acuáticas se encuentran Harakiri (tobogán de agua), Río Jurásico, Búfalo (mini montaña rusa), Zoomarine Express (tren panorámico), Rueda Gigante (noria), Barco Pirata, Río Coco (paseo fluvial), un cine 4D, Farol (torre de caída), Iguaçu, ferry, Aquasplash...etc.

También tiene una piscina de olas y una playa artificial con arena y zonas de picnic y descanso. Los precios para adulto para un día son desde 28,50 euros en época baja y 34,50 euros en época alta.