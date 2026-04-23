Un joven cuenta por qué se vuelve a España tras vivir 4 meses en Suiza: "No me merece la pena"

Son muchos los jóvenes españoles que deciden irse a vivir a otro país para intentar conseguir un futuro mejor, ya sea para aprender otros idiomas, para tener mejores sueldos o para vivir la experiencia.

Sin embargo, no siempre estas vivencias son a largo plazo y esto es lo que cuenta @cremprendiendo en un vídeo de TikTok. El joven se fue a vivir a Suiza para trabajar y encontrar un futuro y, cuatro meses después, ha decidido volverse a España.

"Después de estar cuatro meses viviendo completamente solo en Suiza, teniendo trabajo, un entorno y todo aquello que realmente la gente busca al emigrar a Suiza, he decidido que no estoy dispuesto a pasar los mejores años de mi vida viviendo en un país y en un entorno que realmente no me gusta", dice en el vídeo.

El joven, explica que su decisión de regresar a España no es por culpa del país ni de las personas que ha conocido en él, si no que se ha dado cuenta de que no es feliz. Aunque el joven confiesa que conseguía ahorrar al final de mes y eso le motivaba para quedarse: "No me merece la pena, porque aun así, gracias a Dios, en España me iba económicamente bien".

"Ahorraba un montón de dinero teniendo en cuenta la edad que tengo y los estudios que tengo, y mis siguientes vídeos van a tratar sobre ello, sobre cómo hago más dinero viviendo en España con 18 años sin estudios que viviendo y trabajando en Suiza", dice en el vídeo.

Son muchas las personas que han querido responder en comentarios apoyando su decisión y otras, sin embargo, que le animan a que siga intentándolo en Suiza, pero nos ha llamado la atención la respuesta de @daniieel_96: "Suiza no es para personas tan jóvenes, pero si realmente no eres de salir tanto de fiesta ya la calle si podría funcionar y estamos hablando de ahorrar 1500€ al mes mínimo, en un par de años o 3 se agradece muchísimo para una entrada de una casa en España o emprender un negocio, es una aceleración de 3 veces que en España".