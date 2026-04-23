VUELVE A FUNCIONAR
El AVE Madrid-Málaga volverá a circular desde el 30 de abril tras casi tres meses interrumpido
Adif trabajaba con la previsión de poder recuperar la línea a finales de abril. Finalmente será el 30 de abril cuando se recupere el servicio.
La línea de alta velocidad entre Madrid y Málaga retomará el servicio el próximo 30 de abril a las 12.00 horas tras casi tres meses de interrupción, según han confirmado fuentes de Adif.
La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Málaga se suspendió el pasado 4 de febrero tras un temporal de lluvias que obligó a cortar el servicio a la altura de Álora (Málaga).
