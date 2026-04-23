Lufthansa cobrará por la maleta de cabina en vuelos cortos y medios a partir del 28 de abril

Grupo Lufthansa ha anunciado que ampliará su oferta de tarifas para los vuelos de corta y media distancia, añadiendo una nueva tarifa "economy basic" que no incluirá maleta de cabina y estará operativa a partir del 19 de mayo.

Esta nueva tarifa estará disponible para todas las compañías del grupo --Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines y Air Dolomiti--.

La compañía explica que esta tarifa ofrece a los viajeros "una opción adicional a un atractivo precio básico". Así, los pasajeros podrán viajar con un artículo personal, como puede ser un bolso para el portátil o mochila pequeña, una política similar a la que aplican la mayoría de las aerolíneas 'low cost'.

Los pasajeros podrán añadir más equipaje como servicio adicional en esa tarifa "especialmente asequible" o elegir otra de las tarifas si quieren volar con maleta de cabina.

En una nota de prensa, el grupo explica que la nueva estructura de tarifas "permite así una selección clara y transparente adaptada a las necesidades individuales".

Asimismo, está mejorando la tarifa 'light' existente para que se pueda cambiar la reserva previo pago de una tasa. En total, ahora ofrecerá cuatro tarifas diferentes.

El grupo Lufthansa anunció la pasada semana una serie de medidas para paliar los efectos del incremento del combustible y ante la inestable situación gepolótica. Ello incluye la eliminación de 20.000 vuelos de su programación, la mayoría operados por Lufthansa CityLine, una aerolínea de corto radio "deficitaria" que ha decidido cerrar.