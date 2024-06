Los objetos que más pierden los viajeros españoles durante las vacaciones de verano

El 80% de los españoles tiene previsto realizar un viaje este verano, un momento de desconexión que lleva a muchos a olvidarse de su alrededor y solo pensar en disfrutar, por ello un 70% de los viajeros españoles reconoce que durante sus vacaciones ha perdido algún objeto. Entre los más comunes ropa, juguetes, gafas, bolsos y mochilas, aunque las pérdidas también se extienden a los hijos más pequeños por breves minutos.

Según un reciente estudio del buscador de vuelos y hoteles www.jetcost.es, siete de cada diez españoles pierden algún objeto durante sus vacaciones.

El estudio fue realizado a 2.000 personas mayores de 18 años y que habían estado de vacaciones en verano al menos una vez en los últimos dos años. El 69% de ellos reconoce que habían perdido o se habían olvidado algo durante sus vacaciones.

El 70% españoles pierden algún objeto durante sus vacaciones, según Jetcost | EUROPAPRESS

Lo que más se pierde es ropa (68%) seguido de tecnología (62%), juguetes (57%), gafas (42%), bolsos, mochilas y carteras (37%) y libros (30%). También se pierden llaves (22%), Joyas (8%) relojes (7%) y en menor medida dinero (5%).

Las gorras, bañadores y ropa interior son los objetos más extraviados mientras que en el caso de la tecnología destacan cargadores, auriculares y USBs. En cuanto a joyas lo que más se pierden son pendientes, colgantes y anillos.

En cuanto a la recuperación de los objetos, el 80% de los encuestados reconoce que no los vuelve a recuperar, o bien porque no saben donde los han perdido, o porque el establecimiento no los encuentra, o porque directamente no los reclaman.

Pero los objetos no es lo único que se pierde, un 20% de los encuestados asegura que habían perdido a alguno de sus hijos durante sus vacaciones aunque durante un corto periodo de tiempo.

Los lugares más comunes en los que perder a los niños son en la playa, en la piscina, en un centro comercial, en un parque temático o en el hotel donde estaban de vacaciones. La duración media de la pérdida del menor se limita a unos escasos 5 minutos.

Un complemento muy útil son las pulseras identificativas de silicona con el teléfono móvil de los padres apuntado. Es muy importante no olvidar incluir el prefijo 0034 de España antes del número. Estas pulseras son impermeables, no se borra la información y no producen alergias.