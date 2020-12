Oaxaca celebra hoy la Noche de los Rábanos

El 23 de diciembre se celebra en Oaxaca la Noche de Rábanos, una fiesta que empezó a celebrarse en la época colonial y en la que se mezclan tradiciones prehispánicas con otras españolas y algunas incluso más modernas ¿en qué consiste esta fiesta? la parte principal es un concurso de rábanos que se declaró oficial en 1897, unos años después de que los horticultores comenzaran a tallar figuras en rábanos para llamar la atención e incrementar sus ventas (una acción de marketing en toda regla).

Los horticultures que venden sus productos en el Mercado de Oaxaca tallan figuras y escenas diferentes con los rábanos y participan así en un concurso que ha ido ganando popularidad y que cuenta, para mayor gloria de sus participantes, con varios premios; cada año este concurso gana en espectacularidad porque a los participantes se les permite crear escenas tan grandes como quieran y, aunque el elemento esencial son los rábanos tallados, pueden utilizar también otros materiales para enriquecer su creación.

La Noche de Rábanos no es una fiesta de origen religioso pero, dado que se celebra en Navidad, es inevitable la influencia de la religión y muchas de las escenas que participan en el concurso giran alrededor de la temática bíblica, especialmente sobre las relacionadas con la Navidad pero hay horticultores que eligen otras temáticas de corte más costumbrista y local, hay escenas que recuerdan el día de los muertos u otras fiestas tradicionales mexicanas.

Noche de Rábanos | Imagen de AlejandroLinaresGarcia en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Una curiosidad importante de los rábanos utilizados para la confección de estos escenarios es que no son comestibles: en el origen de la fiesta sí lo eran, porque se utilizaban los rábanos cosechados por los horticultores de la zona pero las áreas de cultivo del rábano en Oaxaca han ido menguando y faltarían rábanos para tanta fiesta... ¿solución? el Ayuntamiento ha reservado una zona de cultivo para los rábanos necesarios para este evento y, si bien es cierto que se cuida este terreno con esmero, no lo es menos que se utilizan productos químicos para lograr que la cosecha sea notable y que sus rábanos sean muy grandes ¿resultado? no se pueden comer, solo tallar para formar parte del espectáculo.

Las creaciones de este particular concurso son efímeras, aunque los horticultores tienen que registrarse semanas antes para participar y trabajan durante ese tiempo en su escena, no pueden hacerla hasta el mismo día del concurso porque los rábanos se pudren en unas horas tras ser cortados; durante la mañana se instalan las escenas, por la tarde (a partir de las 14 horas) puede recorrerse la plaza y para verlas y a última hora se celebra el concurso.