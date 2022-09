Modo Avión: Este es el verdadero motivo por el que debes activarlo y que posiblemente desconocías

Aunque el verano ha terminado, podemos seguir realizando viajes para conocer lugares increíbles en diferentes partes del mundo. Visitar el volcán de Cumbre Vieja en La Palma es posible después de cumplirse un año de su erupción, que nos dejó imágenes nunca vistas en nuestro país. Para llegar a la isla y a muchos destinos más, uno de los mejores transportes es el avión.

Cuando nos subimos en él, las azafatas de vuelo nos informan de las instrucciones que debemos seguir antes de que el avión despegue. Algunos de ellas son mantener la bandeja plegada en los primeros minutos o tener las persianas de las ventanillas subidas. Además, hasta que no nos den permiso las azafatas, los dispositivos electrónicos tienen que estar guardados y con el modo avión. Pero, ¿Por qué debemos activar este modo?

Avión de Air France | iStock

La razón por la que es necesario activar el modo avión

Poner los aparatos tecnológicos en este modo conlleva que el dispositivo se desconecte de las redes de WiFi, las redes móviles y el Bluetooth. Pero esto tiene un motivo que a pesar de que los años pasen y la tecnología evolucione no cambia y por eso desde Viajestic os contamos la curiosa razón.

Poner el dispositivo en modo avión en pleno vuelo se debe hacer para que no haya ninguna posibilidad de que el teléfono móvil provoque interferencias durante el viaje. Esto no ha cambiado hasta ahora, aunque en un artículo de Science Alert que pertenece al profesor Doug Drury se han obtenido conclusiones muy distintas. Tras realizar el estudio, se detectó que no hay ningún problema en usar los dispositivos electrónicos en el vuelo, a no ser que nos encontremos en fases críticas como son los despegues y los aterrizajes.

Para reducir las interferencias la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos hace años crearon anchos de banda de frecuencia que están reservados para distintos usos. Así los pilotos podían comunicarse con total seguridad durante las maniobras de despegue y de aterrizaje sin miedo a perder la señal.

Pero el verdadero motivo por el que continuamos activando el modo avión, es por las interferencias del suelo, ya que las redes inalámbricas están conectadas por torres. Por lo que podrían sobrecargarse si los viajeros del avión vuelan sobre ellas utilizando sus dispositivos.

Es decir, poner el modo avión consigue que evitemos que haya interferencias entre la aeronave y los controladores aéreos. De esta forma, reducimos las probabilidades de que haya un accidente aéreo y facilitamos la comunicación que deben tener los pilotos.

