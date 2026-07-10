Las 25 islas europeas más buscadas para practicar deportes acuáticos: muchas son españolas

Para muchos viajeros, elegir destino ya no depende solo del clima, el paisaje o la playa. Cada vez pesan más las experiencias que se pueden vivir durante el viaje y la posibilidad de conectar con aficiones personales también durante las vacaciones.

Esta tendencia se enmarca en el auge del turismo deportivo y activo, un segmento que representa alrededor del 10% del gasto turístico mundial, con una tasa de crecimiento estimada de 17,5 % entre 2023 y 2030, según ONU Turismo. En esta misma línea, las Tendencias de Viaje de TUI Musement apuntan a que los viajeros planifican cada vez más sus escapadas en función de los deportes y hobbies que les apasionan.

En este contexto, la plataforma ha analizado el volumen de búsquedas en Google de siete deportes acuáticos (surf, buceo, kayak, vela, esnórquel, windsurf y kitesurf), en más de 500 islas europeas para identificar cuáles despiertan mayor interés entre los aficionados a este tipo de actividades. El resultado es un ranking de 25 islas, liderado por Malta, con cinco destinos españoles entre las diez primeras posiciones.

1. Malta (Malta)

Birgu, Malta | iStock

Con más de 157 000 búsquedas, Malta lidera el ranking y destaca especialmente en la categoría de buceo. Gracias a sus numerosos puntos de inmersión, con profundidades que van desde los 5 hasta los 60 metros, sus aguas cristalinas permiten explorar barcos hundidos, cuevas y formaciones naturales. Ċirkewwa es una de las zonas más populares.

Experiencia recomendada: iniciación al submarinismo

2. Tenerife (España)

Acantilado Los Gigantes, en Tenerife | iStock

El buen clima durante todo el año y la variedad de spots, con diferentes tipos de fondo y olas, atraen a surfistas de todos los niveles. Además, la combinación de paisajes volcánicos y una rica biodiversidad marina la convierten en una opción muy atractiva para el esnórquel, con lugares emblemáticos como la bahía de Abades o Montaña Amarilla.

Experiencia recomendada: buceo en la bahía de Abades

3. Madeira (Portugal)

Playa de Seixal, en Madeira | iStock

Situada en pleno Atlántico, Madeira ofrece condiciones óptimas para hacer surf durante gran parte del año, con temperaturas del agua que oscilan entre los 18 °C y los 24 °C. Asimismo, los amantes del esnórquel encontrarán enclaves de gran interés, como la Reserva Natural de Ponta de São Lourenço, donde la geología de la zona propicia la presencia de especies únicas.

Experiencia recomendada: excursión de esnórquel en Ponta de São Lourenço.

4. Lanzarote (España)

Playa de Famara, en Lanzarote (Islas Canarias) | iStock

Su exposición a los vientos atlánticos favorece la práctica del surf, especialmente en zonas como la playa de Famara, uno de los grandes referentes de la isla para quienes quieren iniciarse o perfeccionar su técnica. Las aguas de Papagayo y los acantilados de Los Ajaches son un imán para los aficionados al kayak, mientras que el Museo Atlántico, uno de los pocos museos submarinos del mundo, ofrece la posibilidad de bucear entre más de 300 esculturas a tamaño real.

Experiencia recomendada: kayak y esnórquel en Lanzarote

5. Mallorca (España)

Banyalbufar, Mallorca | iStock

Sus paisajes mediterráneos, su patrimonio cultural y su rica gastronomía atraen cada año a viajeros de todo tipo. A esta oferta se suma una amplia variedad de deportes acuáticos, con especial protagonismo del esnórquel y kayak. Estas actividades permiten explorar cuevas marinas y calas recónditas, como las del parque natural de La Victoria, o descubrir enclaves como la costa de Sant Elm y la isla de Dragonera.

Experiencia recomendada: excursión multiaventura con kayak y esnórquel

6. Fuerteventura (España)

Playa de Cofete, en Fuerteventura | iStock

La tercera representante canaria en el ranking reafirma el atractivo del archipiélago para este tipo de experiencias. Fuerteventura es uno de los grandes referentes europeos para el kitesurf y el windsurf, liderando ambas categorías en la clasificación de TUI Musement. A sus vientos constantes y sus amplias playas, como Sotavento o Flag Beach, se añade un entorno marcado por dunas y costas vírgenes, que aporta un carácter único a la isla.

Experiencia recomendada: clases de windsurf en el sur de Fuerteventura

7. Creta (Grecia)

Con más de 1000 km de costa, la primera isla griega del ranking combina su amplia oferta de deportes acuáticos con una gran diversidad de paisajes. Sus atractivos naturales, como el desfiladero de Samaria, y su rico patrimonio cultural, con vestigios de la civilización minoica, la convierten en un destino especialmente completo. Los viajeros pueden bucear en la isla de Día, donde Jacques Cousteau llevó a cabo alguna de sus exploraciones submarinas.

Experiencia recomendada: crucero por la isla Día

8. Cerdeña (Italia)

Olbia, en Cerdeña | iStock

Sus aguas transparentes invitan a descubrir la vida marina del Mediterráneo. El Golfo de Orosei, conocido por sus acantilados, cuevas marinas y calas accesibles principalmente por mar, como Cala Luna o Cala Goloritzé, es uno de los lugares más atractivos para hacer esnórquel. El área marina protegida de Tavolara también goza de gran popularidad entre quienes buscan actividades vinculadas al mar.

Experiencia recomendada: experiencia de esnórquel en Tavolara

9. Ibiza (España)

Cala Saladeta, en Ibiza | iStock

Conocida internacionalmente por su animada vida nocturna, Ibiza es un destino privilegiado para disfrutar del mar. Sus aguas turquesas, y las praderas de posidonia, reconocidas por su valor ecológico dentro del conjunto Patrimonio Mundial "Ibiza, Biodiversidad y Cultura" de la Unesco, ofrecen un entorno excepcional para el buceo y el esnórquel. Entre las paradas imprescindibles figuran el parque natural de Ses Salines y la zona en torno al islote de Es Vedrà.

Experiencia recomendada: excursión de kayak y esnórquel desde la playa de Es Figueral

10. Chipre (Chipre)

Chipre | iStock

Con más de 57 000 búsquedas, Chipre cierra el top 10 y destaca especialmente en la categoría de buceo. Entre sus lugares de inmersión más conocidos se encuentra el barco hundido Zenobia, frente a la costa de Lárnaca, considerado uno de los principales puntos de buceo en naufragios del Mediterráneo.