La mejor habitación de hotel del mundo está en Barcelona

Al igual que recientemente os contábamos que el restaurante Smoked Room del chef Dani García había si galardonado como el más bonito del mundo, también queremos contaros que hay otros premios que eligen los mejores hoteles de nuestro planeta.

Se trata de los premios Prix Villégiature que han galardonado al hotel Majestic Hotel & Spa de Barcelona, de 5 estrellas, con el título a la mejor suit del mundo (Prix Villégiature's Best Hotel Suite in the World). Concretamente, el premio se lo ha llevado la Majestic Royal Penthouse, que además es la habitación más grande de Barcelona.

Estos premios se otorgan de forma anual para distinguir a los mejores hoteles del mundo y el jurado está formado por un total de 22 miembros, entre corresponsales de prensa internacionales y medios de comunicación de gran reputación, de 15 países distintos.

¿Cómo es la mejor habitación del mundo?

El hotel se encuentra en el Passeig de Gràcia, 68, en Barcelona y la habitación tiene 467 metros cuadrados y las vistas más privilegiadas a la ciudad condal, pues da a este paseo principal y a la Sagrada Familia.

Majestic Royal Penthouse consta de zonas comunes (sala de estar, comedor, maxi bar), tres dormitorios y dos amplias terrazas con jacuzzis exteriores climatizados. También incluye servicios como el de chofer en coche de lujo, el de mayordomía durante toda su estancia y un total de ocho televisores Bang & Olufsen en toda la suite.

Sin embargo, no es la primera vez que este hotel recibe un galardón, pues lograron en 2018 el premio al Mejor Desayuno en un Hotel de Europa y en 2019 a la Mejor Terraza Urbana de un Hotel de Europa.

...

Seguro que te interesa...

El hotel abandonado de Canarias que está rodeado de piscinas naturales