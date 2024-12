El mejor asiento del avión si quieres dormir durante un vuelo de Ryanair

Cuando vas a viajar en avión una de las decisiones más importantes para algunos pasajeros es elegir el asiento en el que te vas a sentar. Recientemente te contábamos el truco para que no te toque el asiento del centro en el avión sin pagar ni un euro más.

Como bien sabrás, en muchas aerolíneas, como es en el caso de Ryanair, puedes elegir entre asientos reservados (pagando un precio extra) o asiento aleatorio (que es gratis) cuando haces el check-in.

Avión de Ryanair por dentro | iStock

Los mejores y peores asientos según Ryanair

La aerolínea low cost ha querido contar cuáles son los mejores y peores asientos. Por ejemplo, si quieres tener más espacio para las piernas los asientos más aconsejables son los que están en las primeras 5 filas, como es el caso del 1A, 1C, 2D y 2F, pero también aquellos que están en las salidas de emergencia, como las filas 16 y 17.

En el caso de que quieras evitar los asientos sin ventana (o con ventana desalineada en la fila), estos son el 11A, el 12A y el 12F. Así mismo, el asiento 11A también es el más recomendable para dormir durante el vuelo ya que no tiene ventana y no está cerca de los baños, por lo que no te pueden molestar.

Los asientos más cercanos a los baños también están entre los peores que puedes elegir, y son los de las filas 1 y 33. Y por último, si quieres sacar unas buenas fotografías desde el avión, te recomiendan los asientos de al lado de la ventana de las filas 15 y 18. Y si quieres pedir algo de comer o beber durante el vuelo, los mejores asientos para ello son los que están en las filas 1, 2 o 33.