El mapa de España con los 40 cementerios más memorables de nuestro país

El necroturismo es conocido como turismo de cementerios​ o turismo funerario y se trata de una actividad turística que se realiza en cementerios, camposantos, panteones, necrópolis, catacumbas, criptas en catedrales, etc. Además, hay muchos cementerios que ya organizan actividades (como visitas guiadas o teatros) para atraer a este tipo de turistas.

El visitante es atraído por el valor histórico, estético y biográfico que el conjunto patrimonial del lugar contiene, tanto material (sus obras arquitectónicas y escultóricas) como inmaterial (aspectos historiográficos, antropológicos, prácticas funerarias) así como por las personalidades que allí yacen.

Cada vez son más las personas que se animan a realizar necroturismo y es por eso que Hosteltur ha querido compartir un mapa elaborado por Xavier Canalís donde puedes encontrar 40 cementerios de España que forman parte de la iniciativa Cementerios Vivos, un proyecto impulsado por la Asociación Nacional de Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios (AFCM).

Por si no fuera poco, un gran porcentaje de cementerios en España forman parte también de la Association of Significant Cementeries in Europe, una entidad que promueve los cementerios "como una parte fundamental del patrimonio de la humanidad".

Y es que en España contamos con muchos cementerios que destacan, no solo por su arquitectura, su tamaño, sus monumentos, sus esculturas o su impresionante aspecto, sino también por las historias que guardan en su interior. Un gran ejemplo es el caso del cementerio más pequeño de España, que tiene solo 1 tumba y esconde una historia de amor.

Y si hablamos de su belleza natural, por ejemplo, el Cementerio de Os Eidos, en Redondela (Galicia), está considerado el más bonito de España. Considerado camposanto histórico por la Diputación de Pontevedra, también aspira a entrar en la lista de cementerios singulares de Europa y cuenta con 724 sepulturas repartidas en 147 parcelas.