Mapa de Árticus: El nuevo parque de atracciones de Navidad del centro de Madrid

Ahora que se acerca la Navidad, Madrid y los municipios de alrededor ya se están poniendo en marcha para decorar sus calles con las representativas luces navideñas, pero también para abrir las puertas de los parques navideños más conocidos, como es el caso de Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz.

Hace unos días os contábamos que el centro de la capital tendría un nuevo parque de atracciones navideño, Árticus. Según su página web oficial, se trata de "un pedazo del Ártico pero en el centro de Madrid". Árticus cuenta con un recinto de más de 100.000 metros cuadrados repleto de símbolos, decoraciones y referencias a la Navidad.

Entre las muchas cosas que tendrá Árticus está la noria climatizada, la Gran Vía del Ártico, donde podrás observar figuras de animales iluminadas o shows como Peter Pan On Ice, los dinosaurios de Jurásicus Park o los mensajeros de los Reyes Magos en la historia GrandiOso, un cuento inmersivo.

La noria no es la única atracción que habrá en Árticus ya que también estará Cirkulus como Diverhaus, una pista de hielo. También contará con diversos restaurantes y muchas tiendas de regalos. Debajo de estas líneas podrás ver el mapa al completo de Árticus para no perderte en el parque y también para no dejarte nada sin ver.

Precios de las entradas

Los tipos de entradas son los siguientes:

- Entrada general que va desde cero euros pero se aplican gastos de gestión e incluye un paseo por el parque, feria de atracciones Církulus, el mercado de regalos de navidad, Diverhaus, paseo por Gran Vía del Ártico y acceso a las zonas gastronómicas.

- Las entradas que van desde los 9 euros son la de Árticus GrandiOso (que incluye las anteriores ventajas más la entrada para el espectáculo GrandiOso y el acceso rápido al parque) y la de Árticus Jurásicus (que incluye lo mismo que la anterior pero cambiando el espectáculo).

- La opción de entradas premium desde los 10 euros que incluyen todos los accesos de la entrada normal pero con el espectáculo de Peter Pan On Ice y el acceso rápido al parque.

- En última instancia, tenemos el Árticus VIP que va desde los 45 euros e incluye las ventajas de la entrada normal, entrada a GrandiOso y a Peter Pan On Ice en los mejores asientos, Zona VIP en las zonas de hostelería y el acceso exclusivo al parque.

Con la entrada general se tiene acceso gratuito desde las 11:30 hasta las 16:00h. Después costará 5 euros y el resto de entradas varía el precio según los horarios y localidades escogidas del espectáculo.

Horarios del parque temático y de espectáculos

Permanecerá abierto desde el 16 de diciembre de 2022 hasta el 8 de enero de 2023 en un horario que irá desde lunes a domingo de 11:30 de la mañana a 00:00 de la noche. Sin embargo, las entradas se venderán hasta las 20:30. Los días 24 y 31, al ser fechas señaladas, el parque cerrará a las 18:00 y los días 25 de diciembre y 1 de enero se abrirá a las 17:00.

Algunos de los shows tienen una franja horaria que hay que tener en cuenta para poder visitarlos si hemos escogido la entrada que los incluye. El de Peter Pan On Ice es parte de la entrada Árticus Premium, Vip o entrada sencilla y se puede visitar desde las 12:45 hasta las 20:30 horas. El espectáculo de Jurásicus Park entra dentro de las entradas Árticus Jurásicus o entrada sencilla y se puede ver desde las 12:30 hasta las 21:30 horas. Mientras que el show GrandiOso, tiene acceso a través de la entrada Árticus GrandiOso, VIP o entrada sencilla y se accede de 12:30 a 21:30 también.

