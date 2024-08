El lugar escondido a una hora de Lisboa que es un paraíso de aguas cristalinas

Portugal es famoso por sus impresionantes playas y paisajes costeros que atraen a turistas de todo el mundo. Desde el Algarve hasta playas a las que solo puedes acceder en tren, las costas portuguesas son cada vez más elegidas para las escapadas veraniegas. Ahora uno de sus rincones costeros se está volviendo el lugar preferido para los amantes del sol y la playa. Sigue leyendo para descubrir cuál es.

Situada en la idílica región de la Península de Troia, Comporta, a menudo comparado con los Hamptons de Estados Unidos, es el refugio perfecto para aquellos que quieren escapar del bullicio de Lisboa y sumergirse en la naturaleza y el lujo.

Playas de Comporta

Comporta es conocida por sus interminables playas de arena blanca y aguas cristalinas. Este lugar costero ha sido durante mucho tiempo el secreto mejor guardado de Portugal, pero ahora se ha convertido en el destino más conocido entre los famosos. Aquí, la costa se extienden kilómetros y kilómetros, ofreciendo un escenario perfecto para desconectar y disfrutar del mar.

Las playas de Comporta, como Praia do Pego y Praia do Carvalhal no solo son ideales para tomar el sol y relajarse escuchando el sonido del mar, sino también para practicar deportes acuáticos como el paddle surf y el kitesurf.

Actividades y alojamiento

Además de sus playas, Comporta ofrece una variedad de actividades para todos los gustos. Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de la observación de aves y delfines en el estuario del Sado, donde se puede observar una colonia de delfines a través de un paseo en catamarán.

Si lo tuyo es la historia puedes visitar las ruinas romanas de Tróia, un sitio arqueológico que data del siglo I, y donde descubrirás restos de antiguas fábricas de salazón, termas y mausoleos

Para alojarse, este lugar ofrece opciones que van desde lujosas villas y casas de vacaciones hasta acogedores bed and breakfast.

Cómo Llegar

Llegar a este idílico lugar es fácil desde Lisboa, a aproximadamente una hora en coche. También puedes coger en tren hasta Setúbal, y de ahí un corto viaje en ferry a través del estuario del Sado. Para aquellos que prefieren conducir, la ruta a través de la Reserva Natural del Estuario del Sado ofrece vistas impresionantes.

Si no sabes dónde ir en tus próximas vacaciones y buscas un lugar que se adapte a todos los gustos, no dudes en visitar Comporta que promete ofrecer unas vacaciones inolvidables para todos sus visitantes.