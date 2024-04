La isla de Europa con playas de aguas cristalinas que está entre los mejores destinos para viajar en verano 2024

¿Aún no has empezado a planear tu viaje de este verano? Hoy tenemos una buena noticia, y es que en Viajestic nos encanta ayudarte a decidir el destino para tus escapadas. Así que no le des más vueltas, porque te traemos una opción que no podrás rechazar. Como bien sabes, en Europa encontramos algunos países con gran número de islas paradisíacas, y este que os presentamos hoy se ha convertido en uno de los destinos más baratos del continente para viajar en verano.

Nos referimos a la isla italiana de Cerdeña, a la que podemos volar este verano por menos de 100€. Encontramos diferentes opciones para viajar desde nuestro país hasta su capital, Cagliari, como desde Madrid, Barcelona o Valencia con vuelos directos. Una vez que nos encontramos en la isla sarda, tenemos diversos planes que poder hacer además de refrescarse en sus cristalinas aguas.

Qué ver en Cerdeña

En la isla no nos podemos perder su capital que ya hemos mencionado antes, Cagliari, situada al sur de la isla. Aquí debemos visitar el barrio de Castello, que se encuentra rodeado por murallas y en el que poder pasear por sus callejones. Después podremos movernos hasta la zona cercana al puerto, el barrio Marina, donde encontraremos la iglesia de Sant San Michele, la plaza y el palacio Viceregio, el anfiteatro romano o el Mercado de San Benedetto.

Por otro lado, en Cerdeña es muy famosa la Gruta de Neptuno, una cueva que se sitúa en Bastioni Pigafetta y a 24 km de Alguer, en la costa noroeste de la isla. Es famosa por sus formaciones kársticas, que cuentan con más de 10 millones de años. Este lugar fue descubierto por un pescador en el siglo XVIII y se le otorgó el nombre del dios del mar. Para poder acceder a esta cueva se puede hacer de dos maneras: mediante barcas que se incluyen en la entrada de la gruta o bajando 654 escalones hasta llegar a su interior.

La Playa de la Pelosa es una de las playas más conocidas de la isla, debido a sus cristalinas aguas y cuyo color azul va cambiando en cuestión de la profundidad. Se encuentra en Capo Falcone y frente a esta costa se localiza una torre aragonesa construida en 1578.

Otro de los lugares que no te puedes perder es Castelsardo, un espectacular pueblo medieval situado al norte de la isla. Se asienta sobre una colina, por lo que la imagen que tenemos al aproximarnos a él es realmente bonita. Uno de los principales atractivos de esta localidad es su castillo, con más de 1.000 años de historia. Sin embargo, también merece la pena visitar la Catedral de San Antonio Abad y bañarse en las calas Ostina, San Pietro o Lu Bagnu.

Por último, te queremos mencionar otro lugar que no te puedes perder en tu visita a Cerdeña. Se trata de la Maddalena, un archipiélago de 60 islas con increíbles playas de arena fina y agua totalmente transparente. Para llegar a esta costa hay que coger un ferry Palau, al norte de la isla.