Encuentran en Murcia una maleta robada gracias a un hilo viral en redes y un sistema de geolocalización

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre que presuntamente robó una maleta en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, y que ha aparecido gracias a que llevaba un sistema de geolocalización, pero también porque la denuncia se ha viralizado en redes sociales.

La Policía ha informado este miércoles de la recuperación de una maleta con pertenencias por valor de 2.000 euros en su interior y la detención de un hombre imputado por un delito de hurto.

Maletas en la cinta transportadora del aeropuerto | iStock

El propietario presentó una denuncia ante la Policía de Madrid y explicó que sus cuatro maletas fueron extraviadas unos días antes en el aeropuerto de El Prat, donde había hecho escala al regresar de un viaje desde Helsinki.

También indicó que una de las maletas tenia instalado un sistema de localización que le había permitido observar cómo esta pieza del equipaje había estado desplazándose por el territorio nacional hasta llegar a la ciudad de Murcia, según la nota, que no precisa cuándo se produjo el robo ni dónde fue localizada exactamente.

Entre tanto, un usuario de X publicó este martes el relato de lo ocurrido, la describió, dio detalles de su ubicación y pidió ayuda a quienes leyesen el mensaje en Murcia. "Si la ves manda foto pero no te enfrentes con nadie por favor", decía.

Maleta saliendo en la cinta del aeropuerto | iStock

Horas después, el mismo usuario apuntaba que la maleta estaba en un domicilio del barrio de La Fama, en Murcia, y que se había dado aviso a la Policía. Más tarde, la maleta volvió a moverse, pero la ayuda ya había llegado: "Tenemos a una persona sobre el terreno siguiendo la señal".

Y, finalmente, los propios usuarios anunciaron la recuperación de la maleta entre críticas a Iberia, a la que acusan de haber dejado el equipaje durante días en una cinta de equipajes.

La Policía, por su parte, ha subrayado que la coordinación entre los agentes de Madrid y de Murcia en colaboración con el denunciante permitió localizar a un varón que tenia en su poder la maleta y que, nervioso ante las preguntas de los agentes, admitió que el equipaje no era suyo.