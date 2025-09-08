Todos los autobuses gratis que hay por la segunda fase de las obras de la línea 6 del Metro de Madrid

Este 6 de septiembre ha comenzado la segunda fase de las obras de la línea 6 de Metro de Madrid y cuyas reformas durarán hasta el 31 de diciembre, afectando a las estaciones que se encuentran entre Ciudad Universitaria y Arganzuela-Planetario.

Sin embargo, EMT de Madrid ha puesto en marcha servicios de autobuses gratuitos para sustituir la línea 6 de Metro mientras se encuentre en obras. En total habrá 53 autobuses, 20 de ellos articulados.

Para sustituir el servicio prestado por la línea 6 en el tramo este de su recorrido, entre las estaciones de Legazpi y Moncloa, EMT Madrid ha previsto un amplio operativo de servicios especiales gratuitos para los viajeros: un servicio especial para cubrir el arco este de la línea (entre Legazpi y Moncloa), uno nocturno para cubrir el otro arco de la línea circular (entre Moncloa y Legazpi), una lanzadera entre las estaciones de Cuatro Caminos y Moncloa y, el mantenimiento de recorrido y horario de la línea 180.

El recorrido del servicio especial del arco este (SE6) cuenta, entre ambas cabeceras de línea, con 15 paradas intermedias en cada sentido ubicadas en las proximidades de las estaciones de Metro cerradas por obras. Comenzó el 6 de septiembre y contará con una frecuencia de paso en días laborables de 3-4 minutos entre las 6:00 y las 22:00 h; de 3-5 minutos entre las 22:00 y las 00:00 h y, de 5-7 minutos entre esta hora y el fin del servicio. En cuanto al primer y último servicio, el primero se prestará, en sentido Moncloa, a las 6:05 h con salida desde Legazpi, y el recorrido Méndez Álvaro, Sáinz de Baranda, Avenida de América y Guzmán el Bueno; en sentido Legazpi, este primer servicio se prestará a la misma hora desde Moncloa, Guzmán el Bueno, Avenida de América y Sáinz de Baranda. Respecto al último servicio, se prestará a las 2:02 h desde Legazpi y a las 2:04 h desde Moncloa.

Además, EMT Madrid pone también en marcha un servicio especial nocturno (de nombre SEN) en el arco oeste de la línea (entre Moncloa y Legazpi) para cubrir el cierre nocturno anticipado del Metro en ese tramo. Este servicio especial, también gratuito y con una frecuencia de 10 minutos, funcionará de domingo a jueves y comenzará a operar la noche del 7 al 8 de septiembre. Los primeros servicios, en sentido Legazpi, se prestarán a las 0:00 h desde las estaciones de Moncloa, pasando por las estaciones de Príncipe Pío, Alto de Extremadura y Oporto; en sentido Moncloa, comenzarán a la misma hora desde las estaciones de Legazpi, y continuarán por Plaza Elíptica y Carpetana. Por su parte, los últimos servicios se prestarán desde Moncloa a las 2:04 h y desde Legazpi a las 2:02 h.

En paralelo, EMT Madrid ha dispuesto un servicio de autobuses lanzadera gratuitos (SE5) para conectar las estaciones de Cuatro Caminos y Moncloa, que comenzará a funcionar el 6 de septiembre. Con paradas intermedias en el entorno de Guzmán el Bueno y Vicente Aleixandre, las lanzaderas iniciarán su servicio a las 6:05 h desde ambas cabeceras y concluirán a las 2:00 h también en ambas cabeceras. En días laborables, el intervalo de paso será de 5-6 minutos desde las 6:00 a las 21:00 h y de 6-14 minutos desde las 21:00 h hasta el fin del servicio.

Por su parte, la línea 180 de EMT Madrid continuará con un funcionamiento similar al actual: