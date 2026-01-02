Un dragón escondido entre montañas: La escultura gigante que se encuentra en un pueblo de Valencia

Valencia es un lugar con una huella cultural, arquitectónica e histórica impresionante, donde cada rincón guarda una historia que sorprende gratamente. Destacan lugares como Terres dels Alforins, conocida como la "Toscana valenciana" por su tradición vinícola que perdura hasta hoy, y espacios donde el arte se funde con la naturaleza, como la magnífica escultura del Dragón de la Calderona.

La idea de esta escultura nace de la artista Rhea Marmentini, nacida en Hungría y residente en Málaga, quien en 2004 inició un proyecto artístico transformando una cantera abandonada en el Parque Natural de la Sierra de Calderona en un espacio donde arte y naturaleza se encuentran, bajo el proyecto GAIA.

Inspirada en la filosofía biodinámica, la escultura busca generar un impacto positivo, integrando el arte con el entorno natural siempre desde el respeto por este. Su objetivo es convertirse en una "cicatriz positiva" en la montaña, fusionándose con el paisaje y respetando su entorno. Originalmente, este espacio se concibió como centro de investigación y residencia artística, destinado a inspirar tanto a artistas como a visitantes.

La arquitectura también tiene una historia de resiliencia. En 2014, un incendio cercano afectó la zona, provocando el abandono temporal de la escultura, que además sufrió deterioro y actos de vandalismo. En 2020, se decidió "despertar al dragón" y abrirlo al público, iniciando su reparación. Para proteger y rehabilitar esta obra, se creó la Asociación Cultural del Dragón, que coordina la reconstrucción con el apoyo de mecenazgos y colaboraciones.

Quienes deseen colaborar en la recuperación de la escultura pueden hacerlo a través de su página web: https://marmentini.org/#dragon