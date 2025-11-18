laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Fechas del encendido de las luces de Navidad 2025 de muchas ciudades de España

La Navidad ya casi está aquí y son muchas las ciudades de España que ya están encendiendo sus luces para adornar las calles. A continuación te dejamos las fechas exactas de algunas de ellas.

Luces de Navidad de Málaga

Irene Picazo
Publicado:

Recientemente te contábamos que el pasado sábado 15 de noviembre, Vigo encendía sus luces de Navidad, aunque no ha sido el primer lugar de España en hacerlo: Estepa, en Sevilla, se adelantó y las inauguró el 7 de noviembre.

Y teniendo en cuenta que ya casi vamos a dar la bienvenida a una de las épocas más mágicas del año, en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de todas las fechas en las que se encienden las luces de Navidad de muchas ciudades de España.

Andalucía

  • Sevilla: 29 de noviembre
  • Málaga: 28 de noviembre
  • Córdoba: Finales de noviembre - principios de diciembre
  • Granada: 29 de noviembre
  • Cádiz: 28 de noviembre

Aragón

  • Zaragoza: 29 de noviembre
  • Teruel: Principios de diciembre

Asturias

  • Oviedo: 28 de noviembre
  • Gijón: 28 de noviembre

Islas Baleares

  • Palma de Mallorca: 22 de noviembre

Comunidad Valenciana

  • Valencia: 21 de noviembre
  • Alicante: 21 de noviembre
  • Elche: Alrededor del 8 de diciembre

Canarias

  • Las Palmas de Gran Canaria: Gradualmente del 26 de noviembre al 4 de diciembre
  • Santa Cruz de Tenerife: 20 de noviembre

Castilla-La Mancha

  • Albacete: 29 de noviembre
  • Toledo: 21 de noviembre
  • Ciudad Real: 21 de noviembre

Castilla y León

  • Valladolid: 27 de noviembre
  • León: 27 de noviembre
  • Salamanca: 27 de noviembre
  • Segovia: 4 de diciembre
  • Ávila: 28 de noviembre
  • Zamora: 28 de noviembre

Cataluña

  • Barcelona: 22 de noviembre
  • Girona: 29 de noviembre
  • Tarragona: Último fin de semana de noviembre

Extremadura

  • Badajoz: 28 de noviembre
  • Cáceres: 28 de noviembre

Galicia

Vigo: 15 de noviembre

A Coruña: 28 de noviembre

Santiago de Compostela: 28 de noviembre

Comunidad de Madrid

  • Madrid: 22 de noviembre

Murcia

Murcia: 22 de noviembre

Cartagena: Principios de diciembre

Navarra

  • Pamplona: 29 de noviembre

País Vasco

  • Bilbao: 27 de noviembre
  • Vitoria-Gasteiz: 28 de noviembre
  • San Sebastián: 28 de noviembre

La Rioja

  • Logroño: Finales de noviembre

