TE LO CONTAMOS
Fechas del encendido de las luces de Navidad 2025 de muchas ciudades de España
La Navidad ya casi está aquí y son muchas las ciudades de España que ya están encendiendo sus luces para adornar las calles. A continuación te dejamos las fechas exactas de algunas de ellas.
Publicidad
Recientemente te contábamos que el pasado sábado 15 de noviembre, Vigo encendía sus luces de Navidad, aunque no ha sido el primer lugar de España en hacerlo: Estepa, en Sevilla, se adelantó y las inauguró el 7 de noviembre.
Y teniendo en cuenta que ya casi vamos a dar la bienvenida a una de las épocas más mágicas del año, en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de todas las fechas en las que se encienden las luces de Navidad de muchas ciudades de España.
Andalucía
- Sevilla: 29 de noviembre
- Málaga: 28 de noviembre
- Córdoba: Finales de noviembre - principios de diciembre
- Granada: 29 de noviembre
- Cádiz: 28 de noviembre
Aragón
- Zaragoza: 29 de noviembre
- Teruel: Principios de diciembre
Asturias
- Oviedo: 28 de noviembre
- Gijón: 28 de noviembre
Islas Baleares
- Palma de Mallorca: 22 de noviembre
Comunidad Valenciana
- Valencia: 21 de noviembre
- Alicante: 21 de noviembre
- Elche: Alrededor del 8 de diciembre
Canarias
- Las Palmas de Gran Canaria: Gradualmente del 26 de noviembre al 4 de diciembre
- Santa Cruz de Tenerife: 20 de noviembre
Castilla-La Mancha
- Albacete: 29 de noviembre
- Toledo: 21 de noviembre
- Ciudad Real: 21 de noviembre
Castilla y León
- Valladolid: 27 de noviembre
- León: 27 de noviembre
- Salamanca: 27 de noviembre
- Segovia: 4 de diciembre
- Ávila: 28 de noviembre
- Zamora: 28 de noviembre
Cataluña
- Barcelona: 22 de noviembre
- Girona: 29 de noviembre
- Tarragona: Último fin de semana de noviembre
Extremadura
- Badajoz: 28 de noviembre
- Cáceres: 28 de noviembre
Galicia
Vigo: 15 de noviembre
A Coruña: 28 de noviembre
Santiago de Compostela: 28 de noviembre
Comunidad de Madrid
- Madrid: 22 de noviembre
Murcia
Murcia: 22 de noviembre
Cartagena: Principios de diciembre
Navarra
- Pamplona: 29 de noviembre
País Vasco
- Bilbao: 27 de noviembre
- Vitoria-Gasteiz: 28 de noviembre
- San Sebastián: 28 de noviembre
La Rioja
- Logroño: Finales de noviembre
Publicidad