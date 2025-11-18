Fechas del encendido de las luces de Navidad 2025 de muchas ciudades de España

Recientemente te contábamos que el pasado sábado 15 de noviembre, Vigo encendía sus luces de Navidad, aunque no ha sido el primer lugar de España en hacerlo: Estepa, en Sevilla, se adelantó y las inauguró el 7 de noviembre.

Y teniendo en cuenta que ya casi vamos a dar la bienvenida a una de las épocas más mágicas del año, en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de todas las fechas en las que se encienden las luces de Navidad de muchas ciudades de España.

Andalucía

Sevilla: 29 de noviembre

29 de noviembre Málaga: 28 de noviembre

28 de noviembre Córdoba : Finales de noviembre - principios de diciembre

: Finales de noviembre - principios de diciembre Granada : 29 de noviembre

: 29 de noviembre Cádiz: 28 de noviembre

Aragón

Zaragoza: 29 de noviembre

29 de noviembre Teruel: Principios de diciembre

Asturias

Oviedo : 28 de noviembre

: 28 de noviembre Gijón: 28 de noviembre

Islas Baleares

Palma de Mallorca: 22 de noviembre

Comunidad Valenciana

Valencia : 21 de noviembre

: 21 de noviembre Alicante : 21 de noviembre

: 21 de noviembre Elche: Alrededor del 8 de diciembre

Canarias

Las Palmas de Gran Canaria : Gradualmente del 26 de noviembre al 4 de diciembre

: Gradualmente del 26 de noviembre al 4 de diciembre Santa Cruz de Tenerife: 20 de noviembre

Castilla-La Mancha

Albacete : 29 de noviembre

: 29 de noviembre Toledo: 21 de noviembre

21 de noviembre Ciudad Real: 21 de noviembre

Castilla y León

Valladolid: 27 de noviembre

27 de noviembre León: 27 de noviembre

27 de noviembre Salamanca: 27 de noviembre

27 de noviembre Segovia: 4 de diciembre

4 de diciembre Ávila : 28 de noviembre

: 28 de noviembre Zamora: 28 de noviembre

Cataluña

Barcelona : 22 de noviembre

: 22 de noviembre Girona : 29 de noviembre

: 29 de noviembre Tarragona: Último fin de semana de noviembre

Extremadura

Badajoz: 28 de noviembre

28 de noviembre Cáceres: 28 de noviembre

Galicia

Vigo: 15 de noviembre

A Coruña: 28 de noviembre

Santiago de Compostela: 28 de noviembre

Comunidad de Madrid

Madrid: 22 de noviembre

Murcia

Murcia: 22 de noviembre

Cartagena: Principios de diciembre

Navarra

Pamplona: 29 de noviembre

País Vasco

Bilbao : 27 de noviembre

: 27 de noviembre Vitoria-Gasteiz : 28 de noviembre

: 28 de noviembre San Sebastián: 28 de noviembre

La Rioja