Los primeros países del mundo en celebrar la Nochevieja: ¿cuál es el último?

En Nochevieja, el orden en el que los países celebran la llegada del Año Nuevo depende de los husos horarios. Es decir, en algunas partes del mundo están despidiendo el año cuando en otros todavía es la mañana del 31 de diciembre.

Los primeros países en celebrar la Nochevieja

Kiribati, en las Islas de la Línea, es el primer lugar habitado del planeta en recibir el Año Nuevo. Adelantó su huso horario para que todo el país celebrara el mismo día. Aquí el año nuevo llega cuando en Europa aún es la mañana del 31.

Samoa y Tonga van justo después de Kiribati, fueron de los primeros países en cambiar su huso horario para estar "un día por delante". Cuentan con celebraciones muy tempranas y muy simbólicas.

Auckland, en Nueva Zelanda, es una de las primeras grandes ciudades en despedir el año y es famosa por sus fuegos artificiales desde la Sky Tower. Además, en ciudades como Sídney (Australia) celebran el Año Nuevo cuando gran parte del mundo aún está en el 31. Tienen uno de los espectáculos de fuegos artificiales más vistos del planeta.

Los últimos países en celebrar la Nochevieja

Por otro lado, las Islas Baker y Howland (EE.UU.) son los últimos lugares del mundo en entrar en el nuevo año, aunque son territorios deshabitados. Por otro lado, Hawái, en Estados Unidos, es el último lugar habitado del mundo en celebrar Nochevieja. Honolulu despide el año cuando en Europa ya es Año Nuevo desde hace horas.