Fiestas de la Primavera de Murcia 2026: Programa completo con todas las actividades

Las Fiestas de Primavera de Murcia 2026 llegan con un amplio programa que combina tradición, cultura, gastronomía y ocio para todos los públicos. Bajo el lema "175 primaveras llenando Murcia de color", la ciudad se transforma durante una semana en un gran escenario festivo con cientos de actividades repartidas por distintos espacios.

Inicio de las fiestas: inauguraciones y primeras actividades

El pistoletazo de salida tiene lugar el domingo 5 de abril con la apertura de las tradicionales barracas huertanas, donde degustar gastronomía típica, además de talleres infantiles, espectáculos y conciertos. También destacan la inauguración de los Jardines de Primavera con espectáculo pirotécnico y la apertura del entorno huertano en Santiago y Zaraíche.

El Bando de la Huerta, el gran día

El martes 7 de abril se celebra uno de los eventos más esperados: el Bando de la Huerta, que en 2026 cumple su 175 aniversario. Ese día, Murcia se llena de trajes tradicionales, música y ambiente festivo con el gran desfile que recorre el centro de la ciudad.

Bando de la Huerta en Murcia | iStock

La jornada se completa con actividades como la misa huertana, talleres, conciertos y la popular "tronaera aérea" con fuegos artificiales.

Batalla de las Flores y tradición sardinera

El jueves 9 de abril tiene lugar la colorida Batalla de las Flores, donde carrozas decoradas reparten miles de flores al público. Ese mismo día se celebran actos relacionados con la tradición sardinera, como el Entierro de la Sardina infantil y espectáculos musicales.

Conciertos, gastronomía y actividades para todos

Durante toda la semana hay conciertos, actividades infantiles, exposiciones, talleres y eventos gastronómicos. Destacan propuestas como la degustación de marineras, espectáculos familiares como Murciinsectos o espacios como "Primavera en Familia" con actividades educativas y culturales.

Además, se celebran eventos musicales con artistas y grupos en distintos puntos de la ciudad, así como el Certamen Internacional de Tunas "Costa Cálida", que incluye actuaciones y galas durante varios días.

El gran final: Entierro de la Sardina

El sábado 11 de abril se celebra el gran desfile del Entierro de la Sardina, uno de los actos más emblemáticos de Murcia, con carrozas, música y ambiente festivo.

Las fiestas culminan en la madrugada del domingo 12 de abril con la tradicional quema de la sardina y un espectacular castillo de fuegos artificiales en la ciudad.

Barracas, jardines y actividades permanentes

Durante toda la semana, los visitantes pueden disfrutar de más de 30 barracas huertanas repartidas por la ciudad, así como de los Jardines de Primavera, exposiciones en museos y actividades culturales y familiares en distintos espacios.

En definitiva, las Fiestas de Primavera de Murcia 2026 ofrecen un programa completo y variado que convierte a la ciudad en uno de los destinos imprescindibles de la temporada, combinando tradición, diversión y cultura en un ambiente único.