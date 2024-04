Estos son los templos más curiosos de Tailandia

Cuando buscamos los templos más importantes de Tailandia encontramos casi tantas listas como templos ¿por qué? Por la gran cantidad de templos que hay distribuidos a lo largo y ancho de todo el país y por su espectacular arquitectura; y una vez que sabes que no puedes visitarlos todos ¿cómo elegir a cuáles acercarte? Por supuesto esto dependerá de los intereses de cada cual (religiosos, arquitectónicos…) y también de la zona de Tailandia que quieras visitar pero, sea como fuere, hay algunos templos que no dejan indiferente a nadie, son los más curiosos, esos cuya arquitectura es, a nuestros ojos occidentales, todo un espectáculo.

Wat Tang Sai, el templo de las 9 pagodas

Este templo es tan espectacular por su arquitectura como por su ubicación, junto al mar y elevado sobre la cima de una pequeña colina; está en la provincia de Prachuap Khiri Khan y fue construido en conmemoración del 50 aniversario del reinado del monarca Bhumibol.

Salta a la vista por qué le llamamos el templo de las nueve pagodas, ese es el número de pagodas con la que cuenta, un número que no es casual: ¿por qué nueve y no más ni menos? Porque Bhumibol reinó con el nombre de Rama IX, fue el noveno Rama y por eso el templo cuenta con nueve pagodas, una por cada Rama.

Este templo, espectacular siempre, lo es especialmente cuando se ilumina durante diferentes celebraciones tailandesas; entonces puede verse incluso desde la playa junto a la que fue construido y la imagen es inolvidable.

Wat Pa Phu Kon, el templo azul | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Wat Pa Phu Kon, el templo azul

Este es, probablemente, el templo más sorprendente no solo de Tailandia sino del mundo entero, lo es por su estilo arquitectónico y sobre todo por el color azul que domina la estructura entera del templo; está en la región de Isan, al noroeste de Tailandia y en medio de un bosque frondoso; no se trata de un templo antiguo, se construyó de hecho en el S.XXI (entre los años 2010 y 2013) y las razones que motivaron su construcción no pueden ser más propias de nuestro tiempo: proteger el entorno natural en el que está ubicado.

A pesar de sus pocos años, este templo es hoy un centro de peregrinación, tanto es así que cuenta con habitaciones para los peregrinos; ¿lo más espectacular de este templo azul? La imponente estatua de Buda reclinado hecha en mármol de Carrara.

Wat Non Kim, el templo del lago | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Wat Non Kim, el templo del lago

Este templo es tan famoso por su elegante arquitectura como por su reflejo y es que está ubicado junto a un lago y, al caer la tarde, se refleja en él; esa imagen es tan espectacular que pasa por ser una de las más buscadas por los turistas en Tailandia, un atardecer rojizo en el templo Wat Non Kim.

Este templo está en Korat, una de las grandes ciudades de la meseta de Isan, al noroeste de Tailandia (en la misma región que el templo azul también incluido en esta lista).

Wat Muang, el templo del gran Buda | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Wat Muang, el templo del gran Buda

El templo Wat Muang es más famoso por la inmensa estatua de Buda que lo protagoniza que por su propia arquitectura y es que el tamaño de esta estatua es tan notable (92 metros de altura) que empequeñece todo lo que la rodea, es de hecho la estatua más grande de Tailandia y una de las más grandes del mundo, tanto es así que verás la estatua mucho antes de llegar al templo.

Este templo está en la región de Aong Thon y, aunque en esta zona de Tailandia hay muchos templos, este es el más visitado por los turistas a cuenta de la espectacular estatua de Buda.

Wat Rong Khun, el templo blanco | Freepik

Wat Rong Khun, el templo blanco

Está en Chiang Rai y su arquitectura es sorprendente no sólo por su riqueza sino muy especialmente por su color, es un templo blanco ¿y por qué blanco? Para enaltecer la pureza como característica de Buda. Uno de los detalles más llamativos del templo es el puente decorado con figuras hieráticas, figuras que muestran el sufrimiento que tienes que cruzar para llegar a la sala principal, una sala principal que representa el cielo.

Es también un templo nuevo, tan nuevo que si bien su construcción se puso en marcha a finales del siglo pasado (concretamente en 1997) todavía no está terminado y se estima que los trabajos necesarios para completarlo estarán en marcha durante varias décadas más.