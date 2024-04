Un tiktoker inglés explica las palabras españolas que no existen en su idioma: "Son mucho mejores"

Sin duda, los países pueden llegar a ser realmente diferentes unos con otros. Sabemos que las tradiciones y costumbres culturales son muy distintas entre sí, tanto que muchas veces se producen choques de cultura entre el país y cualquier extranjero que venga a vivir en él. Es lo que le ocurrió a esta argentina que vive en Madrid y que se quedó impresionada con esta costumbre típica de los españoles.

De nuevo nos encontramos con otro tiktoker, @spencerconoce, que ha mostrado en un vídeo ese choque cultural. Ha nombrado algunas palabras españolas que no tienen traducción o no existen en inglés. Ha comenzado con el término "sobremesa", una de sus palabras favoritas, según confiesa él mismo. Explica que no hay ninguna palabra inglesa que pueda encapsular ese concepto, aunque menciona una posible traducción que te conecta con la experiencia: "after dinner o after lunch conversation".

El inglés continúa con "empalagar". Indica que en inglés se podría decir "I'm stuffed" o "I'm full", pero esto haría más bien referencia a la cantidad de comida ingerida y no a la calidad. Explica que en español este término se refiere a la sensación cuando un alimento es muy dulce, como cuando se dice en inglés "I can't finish this dessert because it's too sweet".

La siguiente palabra que destaca es "anteayer", de la cual sí existe una traducción exacta, "the day before yesterday", pero que cree que es demasiado larga. "Anteayer es mucho mejor", confiesa.

A continuación habla de "estrenar", una palabra increíble en español y de la que desearía que tuvieran una traducción en inglés, indica. En su idioma se diría "To show off (o to use) something for the first time", aunque vuelve a decir que se trata de un término muy largo en inglés.