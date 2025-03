Estos son algunos de los edificios más modernos y sorprendentes del mundo

La arquitectura moderna nos maravilla cada día más levantando edificios que sorprenden por su diseño tanto desde una perspectiva estética como desde un punto de vista funcional, son edificios espectaculares, sorprendentes y de lo más innovador; a continuación repasamos algunos de los más llamativos construidos en el S.XXI, entre ellos descubrirás algunos a los que precede su fama.

Burj Khalifa, el rascacielos más alto y espectacular del mundo está en Dubái

Burj Khalifa | Pixabay

Este es, sin duda, uno de los edificios más famosos del mundo, es todo un icono de Dubái y es que no solo se trata del rascacielos más alto con sus más de 820 metros de altura y 163 pisos sino también de un edificio de diseño futurista y con grandes innovaciones tecnológicas que favorecen el ahorro energético y la comodidad de sus habitantes gracias a sus ascensores de alta velocidad y su sistema de refrigeración eficiente.

En el Burj Khalifa hay apartamentos, oficinas, un hotel de lujo y también un mirador turístico y es una de las visitas obligadas para todos los viajeros que llegan a Dubái.

Marina Bay Sands, famoso por la piscina infinita de su azotea

Marina Bay Sands | Pixabay

Si la imagen del Burr Khalifa es emblemática y perfectamente reconocible por todos, no lo es menos la del Marina Bay Sands de Singapur, un edificio de diseño innovador en lo estético y en lo funcional, con un sistema de reciclaje y energía renovable único en el mundo; aunque ciertamente su fama mundial se la debe a la espectacular piscina infinita de su azotea.

Este edificio es un hotel y cuenta también con un casino, un centro comercial, un museo y un centro de convenciones; tanto si se alojan aquí como si no es así, este edificio es el más emblemático de Singapur y no hay viajero que llegue al país y no lo visite.

Apple Park, un anillo futurista como sede de la firma de Steve Jobs

Apple Park | Imagen de Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78985341

La sede de Apple en California también es un edificio moderno e innovador, sorprende por su forma de anillo y más si cabe por su sostenibilidad: funciona con energía renovable (paneles solares) y la ventilación natural facilitada por su estructura hace que no necesite sistemas de aire acondicionado (y eso que está en California…). Su diseño se inspira en el de una nave espacial y un 80% de su espacio lo ocupan áreas verdes.

Este curioso edificio está en Cupertino y se trata de un diseño del reputado arquitecto Norman Foster, en él trabajan unas 12.000 personas. Por supuesto puede visitarse, cuenta de hecho con un centro de visitantes, tienda y terraza con vista panorámica de Apple Park.

One Central Park, el edificio cuya fachada es un jardín vertical

One Central Park | Imagen de Sardaka (talk) 08:28, 8 July 2014 (UTC) - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33832728

La fachada del One Central Park de Sidney llama poderosamente la atención porque está cubierta de jardines verticales con 250 especies de plantas y flores; además este edificio cuenta con un sistema de espejos motorizados para reflejar la luz natural, lo que favorece el ahorro energético y utiliza energía renovable con biocombustibles.

Se trata de un diseño del arquitecto Jean Nouvel, quien ha contado con el paisajista Patrick Blanc para completar su espectacular obra.

The Crystal, pasa por ser uno de los edificios más sostenibles del mundo

The Crystal | Imagen de Matt Buck - https://www.flickr.com/photos/mattbuck007/22080707771/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82920648

Nos vamos a Londres porque allí está The Crystal, un edificio que instala un sistema de energía basado en paneles solares y bombas de calor, su diseño también reduce el consumo de agua y electricidad, razones todas ellas que justifican que sea uno de los edificios más sostenibles del mundo. No fue así desde el principio pero en la actualidad la sede del Ayuntamiento de Londres está en The Crystal (el edificio está operativo desde 2012 pero no fue hasta 10 años más tarde que el ayuntamiento de Londres se instaló en él).

Se suele presentar a The Crystal como un modelo de ciudad sostenible en miniatura, como un referente para la arquitectura del futuro.

Bosco Verticale, torres residenciales cubiertas de árboles y plantas

Bosco Verticale | Pexels

Estas torres residenciales ofrecen una imagen muy natural gracias a los árboles y plantas que las cubren, su diseño es sostenible y de estética moderna y, además, no solo reduce la contaminación sino que mejora la calidad del aire.

Steafno Boeri es el arquitecto que firma el diseño de este edificio, un edificio que pasa por ser un modelo de arquitectura ecológica.

Lakhta Center, en San Petersburgo, es el edificio más alto de Europa

Lakhta Center | Pixabay

El Lakhta Center no solo es popular por su altura (algo más de 460 metros) sino por las innovaciones aplicadas a su aislamiento térmico y sus soluciones de eficiencia energética; uno de los aspectos más innovadores es el uso de vidrio de alta tecnología para minimizar el impacto del clima (que en San Petersbugo tiende a ser extremo especialmente en invierno).

Es uno de los edificios más modernos de Rusia, cuenta con uno d los miradores más altos de Europa (con vistas panorámicas de escándalo) y con espacios verdes.