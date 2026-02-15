Estas son algunas de las ciudades más antiguas del mundo todavía habitadas a día de hoy

Hubo un tiempo en el que el hombre era nómada, iba donde había comida, se movía como se movían los animales que cazaba y se movía con las estaciones y sus productos de temporada pero la ganadería y la agricultura cambiaron esto y el hombre se fue haciendo cada vez más sedentario. Después, al quedarse en un lugar largo tiempo (por no decir por tiempo indefinido) sus asentamiento fueron creciendo y haciéndose más importantes y llegaron las ciudades.

Hoy queremos visitar algunas ciudades que permanecen habitadas desde hace cientos y cientos de años, han cambiado mucho, hasta hacerse casi irreconocibles, desde los primeros asentamientos que las ocuparon pero en algunas de ellas incluso se conservan vestigios de aquello o, al menos, de tiempos muy pasados, vestigios arqueológicos que nos demuestran cuán antiguas son esas ciudades, desde cuánto tiempo atrás están habitadas.

Atenas, en Grecia

Atenas | Pixabay

Atenas, cuna de la civilización occidental, está habitada desde al menos el año 3.000 a.C. Aunque es verdad que, si nos ceñimos exclusivamente a la antigüedad, suele hablarse de Argos como la ciudad más antigua de Grecia siempre habitada, se da como fecha aproximada de su fundación el año 5.000 a.C.

Jerusalén en Israel

Jerusalén | Pixabay

Jerusalén también está habitada desde el mismo año aproximadamente, el 3.000 a.C.; su continuidad histórica ha sido compleja como lo es todavía hoy su propia historia pero nunca ha sido abandonada.

Damasco, en Siria

Damasco | Pixabay

Se cree que Damasco fue fundada en el año 3.000 a.C. aunque se trata de una estimación y es incluso posible que sea incluso más antigua; pasa por ser una de las ciudades más antiguas del mundo que ha estado habitada de forma continua (las hay más antiguas como Jericó en Cisjordania o Biblos en el Líbano pero en ambos casos, particularmente en el de Jericó, se cree que sufrieron periodos de abandono). Se estima que Alepo también está habitada desde el año 3.000 a.C., pero la guerra que ha sufrido Siria en los últimos años, ha dañado su infraestructura de forma muy grave.

Cádiz en España

Cádiz | PIxabay

No queremos cerrar nuestra lista sin incluir en ella a la ciudad española más antigua: Cádiz, fundada hacia el año 1100 a.C. por los fenicios con el nombre de Gadir, y es que pasa por ser la ciudad más antigua de toda Europa occidental habitada de forma permanente y continua.