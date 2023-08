Una estadounidense que vive en Madrid explica los gestos más curiosos de los españoles: "No existe en mi país"

Las diferencias culturales entre países es algo que nos llama mucho la atención y que últimamente está dando mucho juego en redes sociales. Recientemente te hablábamos de un vídeo donde dos estadounidenses probaban cuatro comidas españolas y su reacción no pudo ser más sincera.

Y ahora la usuaria de TikTok @raquelannee, una joven estadounidense que vive en Madrid, se ha hecho viral compartiendo los gestos más peculiares de los españoles que no son reconocibles en otros países.

"Soy de Estados Unidos, pero llevo 5 años viviendo en España, como ya controlo más o menos el idioma de hablar, estoy entrando en otra fase que es el idioma de las manos", dice la joven en el vídeo: "Sinceramente, creo que no os dais cuenta de cuánto usáis las manos todos los días".

El primer gesto que enseña es del de chocar la palma de la mano con la parte superior de la otra: "Este gesto creo que significa que me voy. La primera vez que lo vi era como qué hace tiene un mosquito o algo en la mano".

En otro vídeo muestra otro gesto que es el de tocarse todas las yemas de los dedos de una vez: "Tú me haces esto hace 5 años y diría es algún baile, pues supuestamente significa que un sitio está lleno, está lleno de gente, no sé si se puede usar para otras cosas".

Y por último, en un tercer vídeo, enseña el gesto de mover la mano como si estuviera en línea recta horizontal de un extremo a otro: "Este gesto en mi cabeza va con la palabra UF, no sé si es verdad o me lo he inventado pero es como para decir que algo es muy fuerte, como UF qué fuerte".

En el primer vídeo, la joven cuenta con casi 70.000 reproducciones y en el segundo y el tercero tiene entorno a 217.000 reproducciones.