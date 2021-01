Esta es la historia de la Casa Danzante de Praga

La conocida como Casa Danzante está ubicada en la ciudad de Praga. De hecho, se encuentra nada más cruzar el Puente Jiráskuv, construido sobre el precioso río Moldava. Esta Casa Danzante es considerada como uno de los edificios más jóvenes no solamente de República Checa, sino también de toda Europa.

Esto se debe a que construida nada más y nada menos que a finales de la década de los 90. A pesar de todo, la Casa Danzante ha conseguido algo que parecía imposible: Hacerse un hueco en una ciudad que destaca por ser prácticamente medieval. Sin lugar a dudas, estamos ante un rincón que se ha ganado, a pulso, ser absolutamente indispensable en nuestra visita a Praga.

Casa Danzante, Praga | Pixabay

Lo que más llama la atención de este edificio es, inevitablemente, su espectacular estilo conocido como deconstructivista. Y es que cabe destacar que la Casa Danzante está compuesta nada más y nada menos que por dos edificios, que están entrelazados. El primero de ellos se trata de una torre de cristal. Ésta se estrecha, prácticamente, por la mitad. El segundo de estos edificios es bastante reconocible, sobre todo por esas ventanas que contrastan, de lleno, con las casas cercanas. ¡Sus formas curvas son una auténtica locura!

Este peculiar lugar no solamente es conocido como Casa Danzante, sino que se llegó a rebautizar como Fred & Ginger. ¿A qué se debe este nombre tan peculiar? A su forma. Al ser tan sumamente característica, llega a recordar a la figura que formaban estos dos reconocidos bailarines. Ellos fueron protagonistas de un gran número de musicales.

Como curiosidad, el lugar donde se ubica actualmente este curioso edificio estaba antes ocupado por una espectacular casa señorial. Ésta quedó absolutamente destruida tras los bombardeos que sufrió la ciudad de Praga durante la Segunda Guerra Mundial. El espacio estuvo durante muchos años vacío, hasta que ING decidió hacerse con él. Es entonces cuando decidieron pedir a Frank Gehry, reconocido arquitecto estadounidense, que realizara un edificio que, con el paso del tiempo, se convirtiera en todo un símbolo de la capital de República Checa.

Casa Danzante, Praga | Imagen de Andrea Puggioni en Pixabay CC BY 2.0

Frank Gehry, junto al checo Vlado Milunić, tuvieron total libertad artística, a la hora de realizar un proyecto que se tornó un tanto polémico. Y hablamos de esto porque los vecinos de la zona no dudaron un solo segundo en protestar, porque no querían que un edificio deconstructivista estuviera en mitad de una zona donde las casas modernistas y barrocas predominaban. Estaban convencidos de que se iba a romper con la estética de ese barrio tan peculiar. Sea como sea, Václay Havel (por aquel entonces, presidente de República Checa) apostó por este proyecto y no se equivocó. En efecto, esta Casa Danzante se ha convertido en uno de los edificios más emblemáticos y queridos de la ciudad de Praga.