Entra en vigor en abril: EEUU impondrá una fianza de 15.000 dólares a ciudadanos de 12 países que soliciten visados de turismo

Las autoridades estadounidenses han anunciado que, a partir del próximo 2 de abril, exigirán una fianza de 15.000 dólares (13.000 euros) a los solicitantes de visados para negocios y turismo de una docena de países, entre ellos Nicaragua y Georgia, con objeto de prevenir "estancias ilegales", tras el vencimiento de ese permiso.

"El Departamento de Estado está ampliando su sistema de fianzas para visados a fin de que se aplique a un total de 50 países, a partir del 2 de abril, y exigirá a los ciudadanos extranjeros de esos países que depositen una fianza de 15.000 dólares antes de recibir visados B1 o B2 para negocios y turismo en Estados Unidos", ha especificado la Administración norteamericana en un comunicado.

Esos nuevos 12 países son Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Todos ellos se sumarán a otras 38 naciones que ya forman parte de esta lista, como Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil o Cuba.

Visado | The Luxury Travel

También figuran en ese listado Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

No obstante, el Ejecutivo estadounidense ha anotado que esa fianza será devuelta a los beneficiarios del visado que regresen a su país cumpliendo con los términos del documento y de la fianza o que no viajen.

Este sistema de fianzas para visados que, según ha avanzando el Departamento de Estado, podría seguir ampliándose, "ahorra" a los contribuyentes estadounidenses "cientos de millones de dólares cada año" en la medida en que, ha asegurado, expulsar a una persona en situación de irregularidad cuesta más de 18.000 dólares de media.

Concretamente, Washington estima que los contribuyentes estadounidenses se estarían ahorrando "hasta 800 millones de dólares (casi 698 millones de euros) al año", cantidad que, de otro modo, "sería necesaria para expulsar a los extranjeros que se exceden en el tiempo permitido de estancia".

El último balance dado a conocer por el Ejecutivo estadounidense señala que casi 1.000 extranjeros han recibido visados dentro de este sistema y el 97% de ellos ha regresado a sus países desde Estados Unidos a tiempo, frente a los 44.000 visitantes de los 50 países que conforman el listado que, durante el último año de Gobierno de Joe Biden, "excedieron su estancia".