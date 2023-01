La 'Encina del Monte de la Redonda' de Cantabria, el Mejor Árbol del Año de España 2023

El pasado año os contábamos que el roble Dunin, de Polonia, había ganado el premio al 'Árbol Europeo del Año 2022' en el concurso 'The Tree of the Year', donde en representación de España se encontraba el Carballo del Bosque del Banquete de Conxo, en Santiago de Compostela.

Ahora, la 'Encina del Monte de la Redonda' de Cantabria ha sido elegida el Mejor Árbol de España 2023 y será la que represente a nuestro país en 'The Tree of the Year 2023'. Esta encina se encuentra en Colindres (Cantabria), es de la especie Quercus ilex L, mide 16 metros y tiene 400 años.

'Encina del Monte de la Redonda' de Cantabria | Concurso Árbol y Bosque del Año

Por otro lado, el Bosque de la Abundancia ha sido nombrado en este mismo concurso el Mejor Bosque del Año en España 2023, se encuentra en Orea, Guadalajara.

Sobre el concurso

El concurso del Árbol y Bosque del Año en España se creó en el año 2007, por la ONG Bosques Sin Fronteras, siendo el primero en Europa y en el mundo con esta iniciativa. Como continuación de esta iniciativa, en 2011 se creó el premio a nivel europeo 'Tree of the Year' organizado por la Fundación Alianza (Nadace Partnerství) que engloba todas las iniciativas nacionales que se han ido creando en los diferentes países.

El objetivo del concurso es destacar los interesantes árboles y bosques singulares de nuestro territorio como un importante patrimonio natural y cultural que deberíamos apreciar y proteger. En este concurso, a diferencia de otros concursos, no es importante la belleza, el tamaño o la edad de los árboles o los bosques sino la historia y la relación con las personas y el territorio. Es decir, buscan árboles y bosques que se han convertido en una parte integrante de la comunidad en su sentido más amplio.