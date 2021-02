Dulces de Carnaval ¿conoces las Orejas de Hamán?

¿Recordáis las fiestas de no cumpleaños? lo cierto es que así llevamos más de un año, saltándonos las fiestas de guardar por aquello de protegernos y mantenernos sanos pero al menos mantenemos vivas las tradiciones sin renunciar a la parte de la fiesta que podemos disfrutar en privado y en ese apartado está siempre el asunto gastronómico: no habrá desfiles de carnaval, comparsas por las calles, ni fiestas hasta altas horas de la madrugada pero los gallegos seguirán disfrutando de las filloas y las orejas propias de estas fechas, los murcianos de los bueñuelos de Águilas, los canarios de sus tortillas de calabaza y comenzaremos también a preparar torrijas. Eso en España, en Israel y en sus fiestas del Purim (su carnaval) es otro el dulce que no faltará: las Orejas de Hamán ¿sabes lo que son? es más ¿te atreves a innovar y prepararlas estos días carnavaleros sin fiestas callejeras?.

Orejas de Hamán | Imagen cortesía de Turismo de Israel

Las Orejas de Hamán son una especie de ricas galletas rellenas de chocolate, mermelada, dátiles, dulce de leche, fruta o queso pero ¿sabes por qué se llaman Orejas de Hamán? la razón hay que buscarla en el libro de Esther, que es donde se habla de Hamán, el villano en cuyo honor se celebra el Purim y se preparan Orejas: según se cuenta en el libro de Esther, un rey persa de nombre Ajashverosh se casa con una joven judía que oculta su origen, se trata de la propia Esther; Hamán era uno de los hombres del rey persa, precisamente el que sugirió al rey aniquilar al pueblo judío. Pero no solo fracasaron en su objetivo sino que Hamán acabó muriendo en la hora que él mismo había preparado para los judíos.

Orejas de Hamán | Imagen cortesía de Turismo de Israel

¿Quieres preparar tus propias Orejas de Hamán y sorprender a los tuyos con este dulce de carnaval? su preparación es sencilla, eso sí, asegúrate de contar con estos ingredientes en tu cocina: mantequilla, una taza de harina, levadura, esencia de vainilla, una taza de azúcar, un huevo, jugo o ralladura de naranja y para el relleno... lo que gustes (chocolate, mermelada...). Para hacer la masa solo tienes me mezclar lamantequilla con el azúcar, añadir la harina, la vainilla y el huevo y trabajar la masa hasta que tenga una textura homogénea. Despues deberás estirar la masa e ir cortando círculos de unos 8 centímetros de diámetro, colocar el relleno en el centro de cada una de ellas y doblar un poco los bordes para que no se salga. Con unos 15 minutos de horno será suficiente para que tus galletas estén listas, solo te faltará dejarlas enfriar y espolvorearlas con azúcar glass para que queden más dulces y bonitas.