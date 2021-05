Descubre dónde se encuentran las 5 islas con forma de corazón más sorprendentes

La Naturaleza es un auténtico regalo, en todos los sentidos. En todo el mundo podemos encontrar una serie de rincones que consiguen dejarnos sin palabras en muchísimos aspectos. Algunas de ellas las encontramos en diversas islas que, de manera natural, tienen una perfecta forma de corazón.

Desde luego que estamos ante pequeñas maravillas que, por su belleza y peculiaridad, no pasan desapercibida para nadie. Y muchísimo menos para los viajeros más románticos. Por lo tanto, si eres de estos curiosos, es el momento de descubrir las islas con forma de corazón más espectaculares del mundo. Hay unas cuantas, pero estas son las que más destacan por diversas razones.

Galešnjak Island (Croacia)

Se trata de una pequeña y deshabitada isla que tan solo tiene algo más de 500 metros de diámetro. Es una de las grandes joyas que podemos encontrar en la costa de Zadar de este país. Tanto es así que, por su curiosa forma, se ha convertido en uno de los puntos más visitados de la zona, sobre todo por los enamorados. Eso sí, debes tener en cuenta que se trata de una isla privada que pertenece a la familia Juresko. Aun así, se puede alquilar.

Moorea | Imagen de Remi Jouan en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Moorea (Polinesia Francesa)

En el Pacífico Sur existen un gran número de islas, entre las que destaca una en particular que está bastante cerca de Tahití. Se llegó a convertir en uno de los destinos estrella para disfrutar de una preciosa luna de miel y, siendo honestos, no es para menos. No solamente la isla es preciosa, sino que también cuenta con unas vistas de ensueño. ¡Es absolutamente perfecta!

Heart Reef (Australia)

Esta isla, conocida como Withsunday, está en la espectacular y conocida gran barrera de coral. Este arrecife tiene forma de corazón y es verdaderamente precioso. Está muy protegido, por lo que tan solo podrás disfrutar de este rincón desde el aire. Como curiosidad, muchos son los pilotos que han sido testigos de diversas declaraciones de matrimonio mientras sobrevolaban la zona. Un gesto de lo más bonito y romántico, qué duda cabe.

Heart Reef | Pixabay

Islas Pescadores (Taiwán)

Este archipiélago es uno de los más conocidos del país y, siendo honestos, no es para menos. Entre otras tantas cuestiones porque la naturaleza quiso crear en el mar dos corazones, uno junto al otro. Desde cualquier punto de Penghu (como se le conoce en chino) podrás apreciarlo, y es absolutamente mágico. ¡Y fascinante!

Brückentinesee (Alemania)

Tenemos que viajar hasta los Alpes bávaros, concretamente hasta el lago Brückentinesee. En ese mismo lugar encontramos un regalo de la naturaleza en forma de corazón. Es un rincón absolutamente perfecto para los enamorados que no quieren viajar muy lejos para disfrutar de una merecida escapada.