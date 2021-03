Descubre las 5 calles más estrechas de todo el mundo

En todo el mundo, existen calles de todo tipo: Desde históricas, hasta culturalmente importantes o, incluso, algunas que son verdaderamente estrechas. La gran mayoría de ellas las podemos encontrar en las partes más antiguas de diferentes ciudades, sobre todo en Europa.

Bien es cierto que también existen en otros tantos continentes como es el caso de América o Asia. En muchas de estas estrechas calles apenas puede pasar dos personas a la vez e, incluso, muchas de ellas guardan muchos secretos. Por lo tanto, generan un grandísimo interés turístico, ya que diariamente se convierten en el escenario perfecto para muchas fotografías.

El Libro Guinness de los Récords no dudó un solo segundo en calificar a Spreuerhofstraße, ubicada en Alemania, como la calle más estrecha del planeta. Sea como sea, es el momento más que perfecto para descubrir cuáles son aquellas que se encuentran, sin lugar a dudas, en el top 5 de calles más estrechas del planeta.

Strada Sforii, en Rumanía | Imagen de felixp7 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Strada Sforii, en Rumanía

Estamos ante la calle más estrecha de este país y la podemos encontrar en Braşov. Para descubrir su historia tenemos que viajar nada más y nada menos que al siglo XVII, es decir, cuando fue construida para que fuera utilizado por los bomberos. Esta calle se encuentra bastante cerca de la conocida Iglesia Negra. Tiene una anchura aproximada de poco más de 1 metro.

Marten Trotzigs Gränd, en Suecia | Imagen de Mastad en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Mårten Trotzigs Gränd, en Suecia

Esta callejuela se encuentra en pleno casco antiguo de la capital de Suecia, es decir, en Estocolmo. Cuenta con 36 escalones y la anchura no llega al metro. Además, la calle más estrecha de Estocolmo, recibe este nombre por un ciudadano alemán que no dudó en emigrar a la ciudad en el año 1581 para comprar una de las propiedades de esta calle. Allí abrió una tienda donde intercambiaba no solamente cobre, sino también hierro. Poco a poco, Mårten Trotzig se convirtió en uno de los comerciantes más prestigiosos del país.

Fan Tan Alley, en Canadá | Imagen de Michal Klajban en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Fan Tan Alley, en Canadá

No solamente es la más estrecha de este país, sino también de América del Norte. La podemos encontrar en el conocido barrio de Chinatown de Victoria, es decir, en la Columbia Británica. En su parte más estrecha, esta calle apenas tiene 80 centímetros de anchura. Originalmente, albergaba tiendas y restaurantes entre otras tantas cuestiones. En la actualidad tenemos desde una barbería hasta una galería de arte, pasando por un estudio de yoga. ¡Y no todo queda ahí!

Parliament Street, en Inglaterra | Imagen de Qwertzu111111 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Parliament Street, en Inglaterra

Esta estrecha calle la podemos encontrar en la ciudad de Exeter. No solamente es reconocida por este hecho, sino también por otros tantos monumentos como es el caso de la Catedral de Saint Paul. Esta callejuela se le conocía como ‘Small Lane’ y data del siglo XIV. Además, une Waterbeer Lane con High Street. A pesar de que los vecinos de la zona hicieron una petición para ampliar la calle allá por el año 1836, nunca se llegó a hacer efectiva. En cuanto a datos, Parliament Street tiene 50 metros de largo, contando con su parte más ancha (1,2 metros) y su parte más estrecha (64 centímetros).

SpreuerhofstraBe en Alemania | Imagen de kathrin_gaisser en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Spreuerhofstraße, en Alemania

La podemos encontrar en la preciosa y medieval ciudad de Reutlingen. Se construyó en el año 1727, mientras se realizaba una reconstrucción de la zona. Entró en el Libro Guinness de los Récords, por su peculiaridad, en 2007. Bien es cierto que no es más que una salida a un patio trasero, para impedir la propagación de incendios entre viviendas. En su parte más estrecha, esta calle tan solo tiene 31 centímetros, mientras que en su parte más ancha cuenta con 50 centímetros. Año tras año, miles son las personas que se acercan a esta ciudad para descubrir esta calle. Eso sí, se recomienda no atravesarla puesto que existe la posibilidad de quedarse atascado.