Curiosidades sobre el transporte marítimo que quizá quieras saber

Todas las personas hemos visto un barco alguna vez. Es posible que algunas no hayan tenido oportunidad de verlos en persona por no tener el mar cerca. Pero pese a eso, está claro que han visto imágenes de este medio de transporte en televisión, en revistas o en Internet. Sea como sea, todos sabemos que se trata de un medio de transporte. Sin embargo, es casi seguro que poco sabemos de él.

Por esa razón, en Viajestic vamos a contarte algunas curiosidades referentes a los barcos. Por ejemplo, ¿sabías que no se conoce con exactitud desde cuándo existe este medio de transporte? Sin embargo, se cree que las primeras civilizaciones orientales hicieron uso se embarcaciones de madera, vela y remo para transportar materiales destinados a la construcción.

En esta línea, cabe apuntar que los fenicios construyeron barcos para desarrollar su actividad comercial. Los egipcios, por su parte, los usaban para transportar piedras y troncos por el río Nilo. Ya dando una fecha exacta podemos decir que los barcos veleros empezaron a usarse en el año 1710 para el comercio internacional. Después, en el año 1766, se fabricaron nuevas embarcaciones destinadas a la guerra.

Cruceros | Pixabay

¿Te preguntas en qué momento llegaron los barcos de vapor? Lo hicieron a mediados del siglo XIX. Y no fue hasta el siglo XX cuando aparecieron los primeros cruceros. Sin embargo, no te imagines un barco enorme como los que existen hoy en día; por aquél entonces la mayoría tenían capacidad para llevar a bordo a aproximadamente 150 personas.

Sin embargo, había otros barcos mucho más grandes, como por ejemplo el famoso Titanic. Este barco medía 270 metros de longitud y 53 metros de altura. ¿Sabías que formaba parte de un trío de transatlánticos considerados como los más lujosos, rápidos y grandes del mundo? Los otros dos se llamaban Olympic y Gigantic.

Pero las curiosidades sobre los barcos son más, no solamente estas. Por ejemplo, podemos decir que el primer barco que dio la vuelta al mundo se llamaba Nao Victoria; salió hacia las Américas en el año 1519. El crucero más grande del planeta es el Symphony of the Royal Caribbean y cuenta con nada más y nada menos que 2.759 camarotes. ¡Tiene incluso una tirolina en su noveno piso!

Barcos | Pixabay

Finalmente, vamos a acabar este artículo sobre curiosidades de los barcos hablando de su velocidad. Por ejemplo, debes saber que los veleros navegan a aproximadamente 11 kilómetros por hora. El Titanic, que hace más de un siglo fue considerado uno de los más rápidos del mundo, apenas superaba los 40 kilómetros por hora. Sin embargo, ahora existen barcos multicasco de vela que pueden alcanzar los 93 km/h.

Pero sin duda, no podemos pasar la oportunidad de mencionar el Earthrace: consiguió el récord Guinnes al barco que más rápido ha dado la vuelta al mundo. Concretamente, tardó 60 días, 23 horas y 49 minutos.