La curiosa leyenda que esconde la ‘Fuente del Matrimonio’ y dónde podemos encontrarla

Es el momento más que perfecto para viajar hasta el Principado de Asturias, concretamente a una zona verdaderamente especial y mágica como es el Santuario de Covadonga. Allí encontramos muchos monumentos y también numerosos rincones de ensueño que, como no podía ser de otra manera, cuentan con una historia realmente especial.

También hay leyendas, como la que tiene estrecha relación con una fuente de lo más curiosa que probablemente te encontrarás en el camino. Para comenzar, debes saber que la famosa leyenda reza lo siguiente: “La Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara, la niña que de ella bebe dentro del año se casa”.

En la antigüedad, esta curiosa copla dio origen a que la conocida como Fuente de los Siete Caños del Santuario de Covadonga pasase a ser popularmente llamada como Fuente del Matrimonio. A mediados de los años 40 del pasado siglo, el arquitecto Luis Menéndez Pidal realizó una reforma por la que volvió a ese nombre original.

Asturias | Pixabay

El agua que surge de la roca, a través de una réplica del gran símbolo de Asturias que es la Cruz de la Victoria, cae en una copa. De ella, manan nada más y nada menos que siete chorros de agua. Por lo tanto, esta fuente se ha convertido en una visita indispensable para todos aquellos que quieren encontrar el amor o, incluso, quieren darse el “sí, quiero” en menos de un año. Eso sí, hay que recordar que, según reza la leyenda, hay que beber de esos siete caños sin respirar entre trago y trago.

Como no podía ser de otra manera, cada vez son más las personas que, atraídas por esta curiosa leyenda, se acercan hasta la Fuente del Matrimonio para beber de esos siete caños. Ese agua, además, tiene la peculiaridad de que va a dar a un estanque en el que los visitantes y curiosos arrojan sus monedas tras haber pedido un deseo. ¡Realmente curioso!

Es importante recordar que, a lo largo de los años, esa fuente que antes de la reforma de los años 40 no era más que una pila de forma circular a la que caía el agua de la cascada, ha sido protagonista de numerosas leyendas más allá de la que acabamos de conocer. Entre ellas, que se trataba de agua milagrosa que era capaz de curar enfermedades. Es por eso que muchos no solamente bebían de esa fuente, sino que también se lavaban las zonas del cuerpo que querían que fuesen sanadas.

Lo cierto es que, más allá de si crees o no en esta leyenda o de incluso si estás dispuesto a pasar por ese estrecho camino que te lleva hasta esta Fuente del Matrimonio, estás ante una oportunidad única. No solamente de intentarlo si te apetece, sino por lo más importante de todo. Y es el impresionante y sorprendente entorno en el que se encuentra el Santuario de Covadonga. Es un hecho que allí se respira una magia especial. Tanto es así que todo aquel que lo visita, suele repetir. ¡Y no dudamos que así sea!