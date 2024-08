La curiosa historia tras el Arco del Cubo, uno de los monumentos más singulares de Zafra

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la provincia de Badajoz, concretamente hasta un lugar verdaderamente mágico como es la villa de Zafra. Allí, como no podía ser de otra manera, encontramos un gran número de construcciones, monumentos y rincones de ensueño y verdaderamente espectaculares.

Un claro ejemplo es el conocido como Arco del Cubo. Estamos, por tanto, ante lo que antiguamente llegó a ser la Puerta Norte de la villa de Zafra, que recibía el nombre de Puerta de Badajoz. Probablemente, por su situación estratégica, fue considerada como la más importante de todas las que llegó a tener esta preciosa villa.

A pesar de todo, debemos tener en cuenta que el propio Arco del Cubo, como tal, es una obra tardía que data aproximadamente del siglo XVII. Y es que esa antigua puerta estaba justamente en el torreón anexo al arco, en el que podemos encontrar la figura ecuestre de Santiago Matamoros. Debajo de la misma, está el arco de lo que fue esa original Puerta.

Arco del Cubo, Zafra (Badajoz) | Imagen de Pederseguro en Wikipedia, licencia de Dominio público

Con el paso del tiempo, y como no podía ser de otra manera, se ha convertido en uno de los elementos más curiosos de la villa. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente por su situación, sino también por su tamaño, belleza y peculiaridad. Es evidente que no hay muchos con ese encanto tan sorprendente como el del Arco del Cubo.

Si estás pensando en acercarte a Zafra, no dejes pasar la oportunidad de ver este Arco en primera persona. Además, muy cerca, podrás encontrar otras tantas construcciones que merece mucho la pena descubrir, como la preciosa y significativa Iglesia del Rosario.

Por si fuera poco, a través de este Arco, entramos de lleno en la calle de Tetuán que nos lleva hasta la Plaza Grande de Zafra. En este paseo nos topamos con un gran número de casonas, teniendo una gran importancia la mayoría de ellas. Un claro ejemplo lo encontramos en la que llegó a ser el Hospital de San Ildefonso, uno de los tres hospitales que había antiguamente en Zafra.

Arco del Cubo, Zafra | Imagen de Pederseguro en Wikipedia, licencia: Dominio público

En la Plaza Grande nos topamos con otros tantos edificios que no dejan indiferente a nadie, como es el caso de la Iglesia de la Candelaria. Por lo tanto, es más que evidente que el Arco del Cubo de Zafra supone un buen punto de partida para dejarnos llevar por el encanto de esta villa.

Sobre todo ahora, que la zona está restaurada, al igual que el propio arco ya que se consiguió recuperar su fisonomía original, así como la de un sector de la muralla de Zafra. Sin duda, si estás pensando en viajar a Extremadura, esta villa es un destino más que perfecto para disfrutar de unos días de descanso y de ensueño, puesto que está repleta de rincones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Por lo tanto, prometemos que no te dejará indiferente.