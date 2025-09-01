Cuándo termina el descuento Verano Joven 2025

Como bien sabrás, desde el 1 de julio los jóvenes entre 18 y 30 años pudieron comenzar a utilizar el código descuento Verano Joven 2025, que se aplica en los billetes sencillos y de ida y vuelta de los trenes y de los autobuses de titularidad estatal y de los pases Interrail.

Este descuento pueden pedirlo aquellas personas con nacionalidad española o residencia legan en España y que hayan nacido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007. Pero... ¿hasta que fecha se puede utilizar?. Pues exactamente hasta el 30 de septiembre de este mismo año.

Renfe regala un viaje de tren por cada dos que compres

Pero es que además de los descuentos que ha lanzado el Ministerio de Transportes, Renfe ha lanzado una oferta más. Si eres cliente Más Renfe y viajas al menos 2 veces con sus servicios AVE, Avlo o Larga Distancia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, obtendrás un código de descuento del 100% para comprar un billete en los siguientes 3 meses

Es decir, cada dos viajes que hagas, consigues un billete gratis. La única condición es que esta oferta está limitada a un máximo de 2 códigos promocionales por cliente de Verano Joven.

Ouigo amplía el descuento al 60%

Ouigo también ha querido ampliar el descuento Verano Joven subiéndolo un 10%. Si cumples las condiciones del programa "Verano Joven" del programa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, antes de ese descuento, OUIGO te aplicará automáticamente al precio base de tu billete un descuento del 10% con un máximo de 30€ por billete. Es decir, si compras un billete con Ouigo entre el 1 y de julio y el 30 de septiembre, el descuento total será del 60%.

Cómo son los descuentos