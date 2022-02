Croissant, napolitana, tortilla francesa...: Comidas que no son del país que pensabas

Más información Las prohibiciones de alimentos más surrealistas del planeta

La gastronomía de cada país puede ser distinta según la ciudad en la que te encuentres. En Italia es típica la pasta y la pizza, en España la paella y la tortilla, en Francia la Raclette, en Praga el Goulash, en Lisboa el Bacalao à brás y así con un sin fin de lugares al rededor del mundo.

Sin embargo, hay algunas comidas que parecen típicas de un país por su nombre o su descripción, pero sin embargo no son del lugar del sitio del que te esperabas. Debajo de estas líneas te ponemos algunos ejemplos.

Galletas de la suerte

Las galletas de la suerte tienen su origen en Estados Unidos, no en China como todo el mundo cree. Fue el diseñador nipón Makoto Hagiwara del 'Tea Garden at the Golden Gate Park' (San Francisco), quien las inventó en 1909, introduciendo en su interior un papelito con profecías o frases positivas.

Galletas de la suerte | Gtres

Bollo suizo

No, no son de suiza como su nombre indica. Si no que se elaboraron por primera vez en el Café Suizo de Madrid (Calle Acalá y Calle Sevilla). Llevan su nombre por el establecimiento pero en Suiza se llama bollo español.

Bollo suizo | Gtres

Croissant

No, no es francés, si no que tiene su origen en Viena. El cruasán es una pieza de panadería de origen austriaco, cuya versión hojaldrada se desarrolló en Francia. Según la leyenda más divulgada, el croissant nace como uno de los actos festivos cuando la ciudad de Viena se salva del sitio otomano a finales del siglo XVII.

Napolitana

Aunque su nombre parece indicar que tiene su origen Nápoles, lo cierto es que no es así. La cultura popular siempre las ha llamado así, pero no está claro su origen napolitano, ya que en la gran mayoría de los idiomas es conocido este característico dulce como pain au chocolat, hecho con la misma masa que los croissants, dando referencias francesas de su verdadero origen.

De hecho, en el poema 'Carajicomedia', hace alusión a la napolitana como la misma Isabel I de Castilla, la reina Católica, que gozó del título de reina de Nápoles desde el año 1504.

Napolitana | iStock

La tortilla francesa

Una leyenda popular cuenta que el origen de este plato se encuentra en España, más concretamente, en Cádiz. Esta cuenta que debido a la falta de alimentos sufridos por la población de Cádiz y San Fernando durante el asedio francés de 1810, se inventó la tortilla francesa. La población no quería privarse de la tortilla de patatas y a falta de estas elaboraron la tortilla solo con huevos.

Sin embargo, este origen es solo una leyenda, pues en 1806, varios años antes de que los franceses asediaran Cádiz, Alexander Hunter en York publicaba en Inglaterra el recetario Culina Famulatrix Medicinae, donde incluía la receta de "A French Omelette", lo que hace suponer que el apelativo de "Francesa" se lo pusieron los ingleses a finales del siglo XVIII.

Tortilla francesa | Gtres

...

Seguro que te interesa...

La razón por la que los martes es el mejor día para comprar vuelos baratos