La Cremà de las Fallas de Valencia 2026: fuego, emoción y despedida de una edición histórica

Valencia ha puesto el punto final a las Fallas 2026 con la tradicional Nit de la Cremà, una noche en la que el fuego ha vuelto a ser protagonista absoluto y ha devorado cerca de 800 monumentos falleros en toda la ciudad.

Como marca la tradición, la jornada del 19 de marzo comenzó con la quema de las fallas infantiles a partir de las 20:00 horas, mientras que las fallas grandes empezaron a arder desde las 22:00. Uno de los momentos más esperados fue la cremà de la falla ganadora de la Sección Especial, Convento Jerusalén-Matemático Marzal, que ardió alrededor de las 22:30 horas.

El monumento, titulado "Redimonis", ha sido el gran triunfador de este año, consolidándose como la mejor falla de 2026 gracias a su potente sátira sobre los "demonios" modernos como el poder, el dinero o el éxito.

La noche culminó en la plaza del Ayuntamiento con la cremà de la falla municipal, el acto más simbólico de las fiestas. Este año, el monumento, coronado por una gran figura inspirada en Chaplin bajo el lema "Hope", lanzó un mensaje pacifista que ha marcado el tono de toda la edición.

Miles de personas siguieron en directo este espectáculo, que transcurrió sin incidentes destacados y con un amplio dispositivo de seguridad. Entre llamas, emoción y aplausos, los valencianos despidieron unas Fallas que han vuelto a combinar crítica, arte y tradición, dando paso desde las cenizas a la cuenta atrás para 2027.