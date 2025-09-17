Un pasajero de un avión de Ryanair es multado por agredir a un miembro de la tripulación durante un vuelo de Ibiza a Alicante

La aerolínea Ryanair ha celebrado la decisión de los tribunales de Alicante de condenar al pago de una multa de 270 euros a un pasajero "conflictivo" que interrumpió el vuelo FR7567 de Ibiza a Alicante el 4 de junio de 2025 al agredir físicamente a un miembro de la tripulación a bordo.

Así lo ha informado la compañía en un comunicado, en la que ha destacado que se compromete a "garantizar que todos los pasajeros y la tripulación viajen en un entorno cómodo y libre de estrés, sin interrupciones innecesarias causadas por una pequeña minoría de pasajeros conflictivos".

Asientos de avión de Ryanair | iStock

"Ryanair tiene una estricta política de tolerancia cero hacia el mal comportamiento de los pasajeros y continuará tomando medidas para combatir estas conductas en beneficio de la gran mayoría de aquellos que no perturban los vuelos", ha apuntado la aerolínea.

En este sentido, la directora de Comunicación de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha afirmado que la empresa acoge "con satisfacción" la condena de un tribunal de Alicante a este pasajero "conflictivo", cuyo "comportamiento inexcusable interrumpió un vuelo de Ibiza a Alicante en el pasado mes de junio".

"Esto demuestra solo una de las muchas consecuencias que enfrentarán los pasajeros que interrumpan los vuelos como parte de la política de tolerancia cero de Ryanair. Esperamos que esto evite aún más el comportamiento conflictivo en los vuelos para que tanto los pasajeros como la tripulación puedan viajar en un entorno cómodo y respetuoso", ha sentenciado.