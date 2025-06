¿Cómo funcionan realmente los precios de los vuelos y cuál es la razón por la que cambian? Lo analizamos

Cada vez son más las personas que deciden utilizar el avión como medio de transporte para llegar a sus destinos. Si eres una de ellas, probablemente te habrás dado cuenta de que los precios de los vuelos pueden variar mucho y de forma constante. De ahí que cada vez surjan más estudios sobre cuál es el momento perfecto para comprar billetes y tratar de ahorrar lo máximo posible. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Qué factores influyen en las estrategias de las aerolíneas? Te contamos todos los detalles al respecto.

Familia en el aeropuerto | Pixabay

¿Por qué los precios de los vuelos cambian?

Una de las principales razones es por la conocida gestión de rendimiento. Se trata de una estrategia que normalmente utilizan las distintas aerolíneas con un objetivo concreto, que no es otro que predecir el comportamiento de los clientes. Por lo tanto, tienen la posibilidad de controlar los precios de los vuelos para tratar de maximizar, aún más, sus ganancias.

Pero ¿qué tipo de información pueden recopilar para conseguir esos resultados? Principalmente, el análisis de datos, el ajuste dinámico de precios y el control del inventario de plazas. Es decir, las aerolíneas utilizan complejos algoritmos para llevar un estricto control de los patrones de reserva. De esta forma, identifican y predicen cuándo aumenta la demanda. En consecuencia, pueden encarecer los precios.

Aun así, de vez en cuando, y sobre todo si realizas la búsqueda con meses de antelación, puedes encontrar auténticas gangas. El objetivo de la aerolínea, en este caso, no es otro que animar a la gente a comprar su billete cuanto antes. Así pues, conforme se van ocupando las plazas y se va acercando la fecha del vuelo, provoca que los precios aumenten considerablemente. Pero no todo queda ahí, ya que las aerolíneas reparten de forma estratégica y cuidadosa todos y cada uno de sus asientos entre las diferentes clases. Y todo, como no podía ser de otra manera, con la firme intención de maximizar las ganancias en cada vuelo.

Billetes de avión y dinero | Pixabay

¿Cómo obtener el mejor precio?

Una vez conozcas los factores que influyen en esa gestión del rendimiento, puedes recurrir a diversos trucos para hacerte con las mejores ofertas a la hora de comprar billetes de avión. Para ello, entre otras tantas cuestiones, te recomendamos que realices búsquedas durante todo el año. Las aerolíneas suelen ir lanzando ofertas, especialmente en épocas señaladas como es el caso del Black Friday o, incluso, después de Navidad. Eso sí, también puedes sorprenderte por ofertas relámpago o promociones en cualquier otro momento del año y por cualquier otra razón. ¡Tienes que estar muy pendiente para poder hacerte con auténticas gangas!

Por si fuera poco, te recomendamos que tengas en cuenta un factor más: las cookies pueden afectar a los precios de los vuelos. Así pues, para encontrar vuelos baratos, te recomendamos que borres las cookies de tu navegador o utilices el “modo incógnito” a la hora de hacer tu búsqueda. De esta manera, las aerolíneas no podrán rastrear tus búsquedas y, por tanto, no se basarán en ningún historial para subirte los precios. ¡Sorprendente!