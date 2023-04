Recientemente os contábamos que Ávila es la ciudad amurallada mejor conservada de Europa. Y no es de extrañar, pues a pesar de que se construyó en el siglo XII como fortaleza defensiva y mide más de 2.500 metros de largo, se encuentra practicamente en perfecto estado.

Pero... ¿sabes cuál es la ciudad española con la muralla más grande de Europa? Y no, esta vez no es Ávila, y tampoco la de Lugo, que tiene la muralla romana mejor conservada del mundo. Si no que el título a la muralla más grande de Europa se lo lleva la de Badajoz.

La muralla de Badajoz cuenta con casi 7 kilómetros de longitud. Por lo tanto, el recinto amurallado de Badajoz es considerado como el más largo de España, con una longitud exacta de 6541 metros de muralla frente a los 5000 metros de la de Pamplona, 3400 metros la de Segovia, 2500 metros de la de Ávila y 2200 metros de la de Lugo.

Tal y como informa la web de Turismo de Badajoz, en el siglo IX, cuando tuvo lugar su fundación por Ibn Marwan (año 875 d.C.), se crearía el primer recinto amurallado de Badajoz llamado "recinto amurallado de la Alcazaba". Sin embargo, con el paso del tiempo este perímetro inicial se fue quedando pequeño y hubo que hacer añadidos posteriores que irían confiriendo a esta ciudad extremeña su carácter, originalidad y dinamismo tan característicos.

Estas murallas se utilizaban para garantizar la defensa de toda la población ante ataques exteriores y para garantizar a un mismo tiempo la salvaguarda de la propia ciudad. Tras la construcción de la muralla árabe de la Alcazaba o "cerca vieja" llegaría la ampliación de la muralla en la Edad Media Cristiana.

Pero en el siglo XVII, con el perfeccionamiento de las tácticas de guerra, construyeron un nuevo sistema defensivo que sería la muralla moderna o "Muralla Abaluartada" por todo el perímetro de la ciudad, y acompañada a su vez de otros sistemas defensivos diferentes, como el "Fuerte de San Cristóbal".