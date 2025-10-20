La cascada de aguas cristalinas que parece Noruega pero está en España

El otoño es una buena época para hacer rutas de senderismo y descubrir la naturaleza en estado puro. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de la enorme cascada de Cuenca. Y ahora viajamos hasta Teruel para hablarte de un paisaje que parece Noruega pero en realidad está al lado de Albarracín.

Se trata de la Cascada del Molino de San Pedro se encuentra en el municipio de El Vallecillo, un pueblecito de la Sierra de Albarracín. El nombre de esta cascada se debe al antiguo Molino de San Pedro, que se encontraba al lado.

Cuenta con más de 6 metros de caída y gracias a su paisaje y naturaleza son muchas las personas que la comparan con las famosas cascadas de Noruega. Muy cerca de la cascada se encuentra la Cueva de la Obriga y los Ojos de Cabriel.

Cómo llegar a la cascada

La Cascada se encuentra al lado del Molino de San Pedro y puedes acceder hasta allí por carretera TE-V-9122, antes de llegar a El Vallecillo. Si vas desde Valencia o Zaragoza, la opción más cómoda es pasar por Teruel, para allí coger la carretera en dirección a El Campillo – Bezas – Valdecuenca.

Debes tener en cuenta que la cascada no cuenta con un aparcamiento oficial y los coches se suelen dejar aparcados en los espacios más amplios de la pista que conduce hasta el barrio de El Membrillo. Desde allí, el último tramo de bajada a la cascada lo tienes que realizar andando.