Los 4 castillos de España donde puedes dormir en Halloween 2026: hoteles medievales desde 287 euros

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería dormir en un auténtico castillo medieval o gótico? En Europa hay varios impresionantes hoteles castillo donde es posible vivir esa experiencia. Con bosques privados y spas ubicados en antiguas mazmorras, los siguientes hoteles son el lugar perfecto para disfrutar de una escapada de Halloween llena de ambiente.

El sitio web internacional de comparación de alquiler de coches DiscoverCars.com elaboró una lista de diez hoteles castillo de toda Europa que combinan el encanto histórico con el lujo moderno para ofrecer una experiencia única este Halloween. El estudio incluye el precio de una estancia de dos noches, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, así como los precios del alquiler de coches durante el mismo período. Cuatro de los diez castillos incluidos se encuentran en España: uno cerca de Barcelona y otro a 30 minutos de Pamplona.

Estos son los cuatro castillos españoles que forman parte de la lista:

Castillo de Arteaga, Bilbao

El Castillo de Arteaga es un hotel castillo de estilo neogótico situado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en el País Vasco. Sus impresionantes elementos ornamentales y decorativos transportan a los huéspedes a otra época. Es posible alojarse en las torres del castillo, y algunas habitaciones ofrecen acceso a una terraza privada.

El hotel se encuentra a 45 minutos del centro de Bilbao, por lo que es el refugio perfecto para quienes viven en la zona. Una estancia de dos noches en el Castillo de Arteaga cuesta 342 €, mientras que el alquiler de un coche tiene un precio de 85 €. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito.

Parador de Olite, Navarra

El Parador de Olite es una gran fortaleza situada en la localidad navarra de Olite. Los huéspedes pueden alojarse en habitaciones de estilo medieval, con paredes de piedra, camas con dosel y tapices que decoran las paredes. Es el escenario perfecto para una escapada de Halloween de lo más tenebrosa.

Parador de Olite, en Navarra | iStock

En Olite, los visitantes pueden explorar ejemplos de arquitectura gótica, como las hermosas iglesias de Santa María la Real, así como casas señoriales de piedra, y reservar una visita a una bodega. Una estancia de dos noches cuesta 360 €, mientras que el alquiler de un coche desde Pamplona tiene un precio de 66 €. El establecimiento no dispone de aparcamiento propio, pero hay un aparcamiento gratuito en la Puerta Norte de Olite.

Parador de Alarcón, Cuenca

El Parador de Alarcón, en Cuenca, es un precioso hotel castillo que cuenta con tan solo 14 habitaciones. El castillo ofrece un ambiente íntimo y acogedor, con paredes de ladrillo visto, muebles antiguos y una elegante decoración, por lo que es el lugar ideal para quienes buscan una escapada de Halloween con un toque tenebroso.

Parador/Castillo de Alarcón | iStock

Los huéspedes pueden disfrutar de la cocina tradicional elaborada con productos de temporada en el restaurante del hotel. Las paredes de piedra y los techos abovedados hacen que los visitantes sientan que han viajado en el tiempo. Una estancia de dos noches cuesta 525 €, mientras que el alquiler de un coche desde Valencia tiene un precio de 23 €. El establecimiento cuenta con aparcamiento gratuito.

Parador de Cardona, Cardona

A tan solo 15 minutos en coche de Barcelona se encuentra el Parador de Cardona. Este hotel castillo cuenta con habitaciones decoradas al estilo medieval catalán, además de techos abovedados de piedra y camas con dosel que realzan su encanto histórico.

Aquí, los visitantes pueden subir a la Torre de la Minyona, también conocida como Torre de la Doncella, que alberga una inquietante leyenda sobre una princesa que fue encerrada en la torre por su padre después de enamorarse de un rival. Para disfrutar de una excursión diferente, los huéspedes pueden visitar la Muntanya de Sal, un parque cultural dedicado a la montaña de sal donde es posible explorar una antigua mina de sal subterránea.

Una estancia de dos noches cuesta 287 €, mientras que el alquiler de un coche desde Barcelona tiene un precio de 23 €. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito.

El resto de los castillos incluidos en la lista de Halloween son: