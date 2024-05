Lo que tienes que saber si quieres disfrutar de un turismo responsable en Costa Rica

Si hay un país que ha visto claro que el turismo de masas no tiene por qué convertirse en una apisonadora que destroce los lugares que toma por destino, ese es Costa Rica, un país de imponente naturaleza que ha puesto en marcha un sinfín de planes para asegurarse de que todos podemos gozar de esa naturaleza sin destrozarla. Además, cabe que tú seas ya uno de esos turistas que apuesta por viajar de modo responsable especialmente si viajas a destinos tan empeñados en su conservación como Costa Rica. Llegados a este punto ¿qué necesitas saber para convertirte en un cómplice de los costarricenses disfrutando de su país al tiempo que ayudas a conservarlo? Eso es lo que vamos a proponerte a continuación.

Puntarenas. Parque Marino Ballena (Costa Rica) | Imagen cortesía de Turismo de Costa Rica

Lo primero que puedes hacer es elegir alojamientos sostenibles ¿cómo sabrás cuáles son sin necesidad de hacer un pormenorizado estudio de la oferta hotelera del país? Es sencillo, sólo tienes que fijarte en qué hoteles tienen el certificado de sostenibilidad turística (CST). Eso así, para empezar y antes incluso de viajar a Costa Rica.

Una vez llegues a tu destino y comiences a disfrutarlo recuerda no dejar rastro, dicho de otro modo, vayas donde vayas, minimiza tu impacto en el entorno, es decir, deja todo como estaba antes de que llegaras tú (no tires ni cojas nada, tampoco te salgas de los caminos recomendados, no se trata solo de tu seguridad sino también de respetar el hábitat natural de la fauna local).

Seguro que te morirás de ganas de inmortalizarlo todo y hacerte incluso más selfies de los que caben en tu perfil de Instagram pero ¿sabías que si te acercas demasiado a los animales estarás incomodando al animal en cuestión? Dicen en Costa Rica que si estás lo suficientemente cerca para hacerte un selfie es que estás demasiado cerca…

Oso perezoso en Costa Rica | Imagen cortesía de Turismo de Costa Rica

Tendrás más oportunidades de disfrutar de Costa Rica al tiempo que colaboras en su conservación ¿cómo? Apoyando a las comunidades locales (algo que puede ser tan sencillo como comprar obsequios de artesanía local) y eligiendo siempre que sea posible transportes eco amigables para moverte por el país.

Costa Rica es, de su costa caribeña a la del Pacífico, un país espectacular e imponente que quiere seguir siendo un lugar atractivo y de referencia turística por siempre jamás ¿algo imposible? No, no al menos si todos nos convertimos en actores del turismo responsable.