El pueblo de Galicia que ha hecho la tortilla de patatas más grande del mundo: 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas y 300 litros de aceite

La tortilla de patatas es, sin duda, el plato estrella de la gastronomía española, no por su dificultad, sino porque es uno de los más típicos de nuestro país. Se puede hacer con cebolla, sin cebolla, muy hecha, poco hecha, con pimientos, con queso... pero... ¿has visto alguna vez una tortilla de patatas gigante?.

Melide, un pueblo de A Coruña, en Galicia, cada año se involucra en la creación de una tortilla de patatas gigante para revalidar su récord: Elaborar la más grande del mundo.

Esta hazaña ha tenido lugar este domingo 7 de septiembre durante la Feria del Huevo Campero (organizada por la empresa El Huevo de la Abuela) y para hacerla han necesitado 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos. Este año también se incluyó cebolla, aunque solo en la mitad de la tortilla, para poder satisfacer a todos.

Se necesitaron 75 personas para su elaboración, tanto para cocinarla como para distribuir las raciones, pero también para el momento más importante del día: El volteo de la tortilla. La tortilla se hizo en una sartén de 6 metros de diámetro y para darle la vuelta se necesitó una grúa de 75.000 kilos, que fue la encargada de levantar las 10 toneladas que pesaba la tortilla.

Una vez cocinada, se repartió y pudo dar para 12.000 raciones solidarias, ya que la ración costaba 3 euros y estaba destinada a comedores sociales y entidades benéficas